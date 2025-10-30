Переговоры Трампа и Си Цзиньпина завершились, они продлились 1 час 40 минут

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в южнокорейском городе Пусане.

Встреча продолжалась час 40 минут, дольше, чем на нее отводилось времени в графике президента США. Никаких заявлений после нее ни тот ни другой лидер еще не делали.

Как сообщает CNN, оба лидера обменялись теплыми словами во время переговоров — первой личной встречи лидеров за шесть лет.

Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «великим лидером великой страны», и сказал, что, по его мнению, у них «будут фантастические отношения на протяжении длительного периода времени», в то время как китайский лидер заявил, что для него «большое удовольствие» видеть Трампа после многих лет.

«Мы не всегда сходимся во взглядах, и нормально, что между двумя ведущими экономиками мира время от времени возникают трения… мы с вами, находясь у руля китайско-американских отношений, должны придерживаться правильного курса», — сказал Си, добавив, что две страны могут «процветать вместе».

Китайский лидер подчеркнул, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой».

«Наши две торгово-экономические группы достигли базового консенсуса по решению основных проблем, вызывающих нашу обеспокоенность, и добились обнадеживающего прогресса… На протяжении многих лет я неоднократно публично заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история, и этого требует реальность»,— сказал председатель КНР.

После Си и Трамп удалились на переговоры за закрытыми дверями. С американской стороны на них присутствовали госсекретарь Марко Рубио, торговый представитель Джеймисон Грир, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Латник, глава аппарата Сюзи Уайлз и посол США в Китае Дэвид Пердью.

В китайскую делегацию вошли министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, руководитель аппарата Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, председатель Государственного комитета по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе.

Министерство иностранных дел Китая сообщало, что лидеры КНР и США в ходе переговоров должны обсудить вопрос развития китайско-американских отношений, темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также вопрос урегулирования в Украине.