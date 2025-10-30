Всем восьми обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту запросили пожизненные сроки

CentralAsia (CA) - Государственный обвинитель в ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону попросил назначить пожизненное заключение всем восьми фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд по делу начался в феврале. Процесс проходит в закрытом от прессы и слушателей режиме. Сторона защиты выступит в прениях 30 октября.

Всего обвиняемыми по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины. Восьмерых из них задержали и теперь судят.

Обвиняемым Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобу, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Терчаняну вменяют совершение теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222.1 УК). Соломко и Терчаняна также подозревают в контрабанде взрывчатых веществ (часть 3 статьи 226.1 УК). Организатором теракта следствие считает главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Обвиняемые не признавали своей вины. «Русская служба Би-би-си» писала со ссылкой на адвокатов подсудимых, что обвиняемые по делу — это «случайные люди, которые оказались не в то время не в том месте».

С начала полномасштабной российско-украинской войны Крымский мост, который построили в Керченском проливе после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине.

В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта.

СБУ взяла на себя ответственность за организацию обоих взрывов на Крымском мосту.