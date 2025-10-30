Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на «12 из 10» и заявил о снижении пошлин на импорт из Китая на 10%

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал замечательной встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. По словам американского президента, он высоко оценивает результаты переговоров, поскольку было принято «много важных решений», передает CNN.

«Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым деталям (переговоров), но, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12»,— сказал Трамп журналистам на борту Air Force One песле переговоров.

США с Китаем достигли торгового соглашения сроком на год, которое будет регулярно продлеваться, объявил Трамп. Сделка, по его словам, будет подписана «совсем скоро» — у сторон «осталось не так много серьезных препятствий». Пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны США, будут снижены на 10% — с общих 57% до 47%, а тарифы на фентанил — с 20 до 10 %. В обмен Китай пообещал усилить борьбу с поставками компонентов этого синтетического наркотика в США.

Также Китай возобновит закупки американских соевых бобов и снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. По данным американских источников, Пекин отложит введение новых экспортных ограничений на год.

«С редкоземельными всё улажено — это глобальный вопрос, и барьеров со стороны Китая больше нет», - отметил Трамп.

Кроме этого, Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. По словам президента США, стороны договорились «работать вместе» по этому вопросу.

«Порой сторонам надо побороться, но мы постараемся добиться прогресса», - сказал Трамп.

Также Трамп анонсировал визит в Китай в апреле следующего года, а Си Цзиньпин, по его словам, вскоре приедет с ответным визитом в США.

Си Цзиньпин, в свою очередь, сказал, что «трения между двумя крупнейшими экономиками — это нормально», но Китай и США должны быть друзьями и партнёрами. Он призвал сохранять курс на сотрудничество, сужать список разногласий и расширять повестку взаимодействия.

«Китай не стремится бросать вызов другим странам — мы хотим заниматься своими делами и делать это хорошо», - заявил председатель КНР.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане продлились 1 час 40 минут. Лидеры провели встречу в закрытом режиме.