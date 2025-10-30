Бывший советник президента Казахстана погиб во время драки в Астане

Ержан Бабакумаров

CentralAsia (KZ) - Бывший советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров погиб в Астане во время драки со знакомым, сообщает Orda.kz со ссылкой на полицию.

У 56-летнего Бабакумарова завязалась перепалка с 36-летним мужчиной. «Конфликт перерос в драку. В результате 56-летний мужчина (экс-советник) получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался. По факту убийства возбудили уголовное дело», — рассказали в полиции.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талды-Курганской области (сейчас это часть Алматинской). В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности преподаватель политической истории.

В госструктурах работал с 1996 года: сначала в акимате (мэрии) Алматы, затем в администрации президента (при Нурсултане Назарбаеве), Министерстве культуры страны, аппарате премьер-министра. Когда Токаев в марте 2019 года стал президентом, Бабакумаров в апреле получил пост его советника, но уже в июле покинул его. После этого до февраля 2022-го был заместителем акима Алматы, то есть ушел с должности фактически после беспорядков, охвативших город в январе того же года. Orda.kz отмечает, что после этого он пропал из публичного поля.

У Бабакумарова остались жена, сын и дочь.

