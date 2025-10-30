В Кремле прокомментировали заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», о которых сообщал президент России Владимир Путин, «ни в коей мере не являются ядерными», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание», — сказал он на брифинге 30 октября.

Комментируя слова Дональда Трампа о намерении США возобновить испытания ядерного оружия, Песков отметил, что сейчас в мире действует мораторий на такие испытания.

«До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытаниями. И если каким-то образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», - сказал он.

«Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось: конечно, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — добавил он.

На вопрос, считают ли в Кремле, что между Россией и США идет новый виток гонки вооружений, Песков ответил: «Все-таки нет».

26 октября Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, о создании которой он впервые рассказал в 2018 году. Три дня спустя Путин сообщил, что Россия также провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — «тоже с ядерной энергетической установкой».

После этого Дональд Трамп заявил, что США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают.