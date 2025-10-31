Монголия будет сотрудничать с Турцией в разработке оборонных технологий

слева: Ибрагим Уфук Каянак и Батлут Дамба

Монголия будет сотрудничать с Турцией в разработке оборонных технологий, подготовке кадров и создании беспилотных летательных аппаратов.

29 октября в Государственном дворце делегация во главе с депутатом парламента Монголии, членом кабинета министров, министром обороны Батлутом Дамбом приняла делегацию во главе с председателем турецко-монгольской парламентской группы в Великом национальном собрании Турецкой Республики Ибрагимом Уфуком Каянаком.

В начале встречи министр Батлут Дамба сказал: «Мы искренне поздравляем братский народ и государство Турция с 29 октября – 102-й годовщиной основания Турецкой Республики». Стороны также обменялись мнениями о древних историко-культурных связях и дружественных отношениях между двумя странами, а также обсудили направления будущего сотрудничества.

Министр Батлут подчеркнул, что отношения между Монголией и Турцией успешно развиваются во многих областях, включая политику, экономику, образование, культуру и оборону, и отметил, что сотрудничество между двумя странами достигло уровня «стратегического партнерства».

В рамках оборонного сотрудничества проект малогабаритного завода по производству боеприпасов, открытый в Монголии в прошлом месяце, является примером результатов сотрудничества двух стран. На открытии завода присутствовал министр обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер.

При этом министр обороны Батлут Дамба подчеркнул, что он благодарен за соглашение о продолжении реализации «Программы финансовой помощи и поддержки» в оборонной сфере с 2026 года, что открывает новые возможности для оборонного сотрудничества двух стран.

Председатель группы Ибрагим Уфук Каянак выразил удовлетворение развивающимися отношениями между двумя странами и подчеркнул большой потенциал сотрудничества с Монголией в областях технического и технологического обмена и развития в оборонной сфере, подготовки кадров и беспилотных летательных аппаратов.

В завершение встречи министр Батлут Дамба отметил: «Я уверен, что дружба и сотрудничество между монгольским и турецким народами выйдут на новый уровень в следующем году, а взаимодействие в оборонной сфере двух стран будет и дальше расширяться», и еще раз поздравил турецкий народ с Днем провозглашения независимости.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

