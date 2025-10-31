В Оттаве прошёл форум «Монголистика в Канаде: За пределами границ – Степной диалог». Фото

Посольство Монголии в Канаде организовало форум Mongol Studies in Canada: Beyond Borders — Steppe Dialogue («Монголистика в Канаде: За пределами границ – Степной диалог») в Оттаве 23 октября 2025 года.

Этот форум был посвящён профессору Уэйну Шлеппу, одному из основоположников монголистики в Канаде. В первой сессии, посвящённой «Монголия в новых геополитических условиях», директор Института стратегических исследований Монголии Мэндээ Жаргалсайхан выступил с докладом на эту тему, а соучредитель и руководитель Pendulum Geopolitical Advisory Джонатан Беркшир Миллер выступил с докладом на тему «Возможности сотрудничества Канады и Монголии в меняющихся геополитических условиях».

Во второй сессии, «Монголистика: передача знаний будущим поколениям», принял участие профессор Майкл Герверс, основатель и директор Семинара по Центральной и Внутренней Азии (CIAS) в Университете Торонто, который выступил с программной речью под названием «Профессор Уэйн Шлепп и его вклад в монголистику в Канаде».

Среди других докладчиков были профессор Сэм Басс из Университета Торонто с лекцией под названием «Слово «Китад» в монгольском языке: взаимосвязь принадлежности и этнических представлений»; профессор Лиза Янц, также из Университета Торонто, с презентацией «Археология каменного века: отношения человека и животных и новые исследования каменного века в регионе Гоби-степи»; и Сара Комбреде, докторант Университета Лаваля, которая выступила с докладом «Взаимодействие человека и природы в современной Монголии: перспектива культурной географии».

Форум имел важное значение для обсуждения как традиционных направлений монголоведения, включая историю, язык, культуру, этнографию и археологию, так и современных вопросов, таких как внешняя политика Монголии в текущем геополитическом контексте и возможности укрепления отношений между Монголией и Канадой. Участники согласились проводить форум регулярно в Канаде и содействовать развитию связей между монголоведами.

Уэйн Шлепп родился в 1931 году в Южной Дакоте, в небольшом городке в прериях. Открытые просторы, на которых он вырос, сформировали в нём особый характер, которому он был безмерно благодарен всю свою жизнь. После службы в армии США во время Корейской войны и поступления в армейскую языковую школу, где он прошёл годичный курс китайского языка, он провёл остаток службы в разведывательном подразделении в Токио.

После демобилизации из армии он получил стипендию в выбранном им университете, которым оказался Лондонский университет в Англии. В 1964 году он получил докторскую степень по китайской литературе в Школе восточных и африканских исследований, одном из факультетов Лондонского университета. По возвращении в США он получил должность на кафедре восточноазиатских исследований Торонтского университета.

Помимо одного объемного трактата «Сань-чжу: техника и образность», его исследования по китайской поэтике и монгольской грамматике, проведенные во время его обучения в Торонто, были опубликованы в журналах The Journal of Chinese Linguistics, The Journal of American Oriental Society, Mongolian Studies и Asia Folklore Studies.

Монголистика — совокупность научных дисциплин, изучающих язык, историю, этнографию, религию, искусство и литературу монгольских народов.

