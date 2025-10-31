В сентябре Китай импортировал рекордный объем монгольского угля

По данным таможни КНР, опубликованным в понедельник, импорт монгольского угля в Китай в сентябре достиг рекордного месячного максимума, поскольку усилия Пекина по борьбе с избыточными мощностями привели к росту внутренних цен и заставили трейдеров искать более дешевые поставки.

По данным Главного таможенного управления Китая, в сентябре Монголия поставила в Китай 9.29 млн тонн угля. Это на 33% больше, чем годом ранее, и самый высокий месячный показатель с момента начала сбора данных таможней в 2015 году.

В последние месяцы Китай ввел ограничения на добычу угля после неожиданного увеличения поставок в первой половине года, которое оказало давление на цены. Это широко воспринимается как часть так называемой «антиинволюционной» кампании Китая, направленной на сдерживание избыточных мощностей и неустойчиво низких цен во многих отраслях.

В результате внутренние цены на энергетический уголь достигли самого высокого уровня примерно за восемь месяцев. Фьючерсные цены на коксующийся уголь, используемый в сталелитейной промышленности, с начала июля подскочили на 30%.

По словам Саймона Ву, старшего консультанта по рынкам коксующегося угля в Wood Mackenzie, это открыло возможности для низкозатратных экспортеров из Монголии.

«Монголия как соседняя страна выигрывает от короткого расстояния доставки и больше всех расширяет свою долю рынка», — сказал Саймон Ву.

Фират Эргене, ведущий аналитик по углю платформы анализа морских данных Kpler, отметил, что монгольский уголь также выиграл от «стимула к диверсификации». Импорт угля в Китай от других поставщиков, таких как Австралия и США, был неспокойным из-за торговой напряжённости последних лет.

«Я считаю, что монгольский уголь удовлетворяет потребность в стабильном долгосрочном поставщике».

Сентябрьский импорт угля в Китай из Индонезии, ведущего поставщика, также достиг самого высокого уровня за девять месяцев после того, как Индонезия отменила требование использовать государственный эталонный ценовой индекс, непопулярный среди трейдеров.

В годовом исчислении импорт угля в Индонезию вырос на 1% до 21.48 млн тонн в сентябре.

Ниже приведены данные по импорту угля в Китай от четырёх ведущих поставщиков (в метрических тоннах):

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

