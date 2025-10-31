Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа, в котором отметил плодотворные результаты недавних встреч в Тяньцзине и Пекине. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Президента Монголии.

Ранее Президент Хурэлсух Ухнаа направил поздравительное послание председателю Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

В своем ответном слове председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай и Монголия являются важными соседями друг для друга. В последние годы двусторонние отношения активизировались во всех областях, успешно реализуются важные совместные проекты, еще больше укрепляется традиционная дружба».

Председатель Си далее заявил: «Я готов работать вместе с вами над укреплением стратегического взаимодоверия, углублением сотрудничества в целях развития, улучшением взаимопонимания между нашими народами и приданием нового импульса всеобъемлющему стратегическому партнерству между нашими двумя странами».

