Китайские хирурги провели успешную операцию по пересадке печени шестимесячному монгольскому младенцу

30 сентября 2025 года мальчику была проведена трансплантация печени в больнице Renji при медицинском факультете Шанхайского университета Цзяо

Китайские врачи из шанхайской больницы провели успешную операцию по пересадке печени шестимесячному монгольскому младенцу.

Как сообщило издание The Paper во вторник, китайские врачи в больнице Шанхая недавно провели успешную пересадку печени шестимесячному мальчику из Монголии, страдающему билиарной атрезией, при этом его отец стал донором печени.

Мальчику провели трансплантацию в прошлом месяце в больнице Renji при медицинском факультете Шанхайского университета Цзяотун. Он благополучно перенёс критические посттрансплантационные этапы, включая риски инфекции и отторжения органа. Как стало известно Global Times во вторник из больницы Renji, он и его отец были выписаны из больницы вместе и вернулись в Монголию.

Мальчик родился с врожденной билиарной атрезией, которая переросла в цирроз. У него возникли опасные для жизни осложнения, и единственным шансом на выживание была трансплантация печени. Однако в Монголии в настоящее время отсутствуют технологии для проведения трансплантации печени от живого донора младенцам.

Родители мальчика связались с больницей Renji и при содействии посольства Китая в Монголии и других партнеров привезли его в Шанхай на лечение.

Группа врачей под руководством Ся Цяна, академика Китайской инженерной академии и президента больницы Renji, провела пересадку печени, используя 250 граммов печеночной ткани, пожертвованной его отцом.

Врач Ся Цян спрашивает о состоянии шестимесячного мальчика из Монголии, страдающего билиарной атрезией.

Перед операцией были эффективно проведены тесты на совместимость младенца с трансплантационными органами благодаря тесному сотрудничеству китайских и монгольских медицинских бригад.

Затем в больнице Renji были проведены многочисленные междисциплинарные консультации с участием специалистов по хирургии печени, интенсивной терапии, анестезиологии и сестринского ухода, чтобы разработать комплексный план лечения, адаптированный к конкретному ребенку, включающий предоперационную оценку, хирургические процедуры и послеоперационное восстановление. Отец ребенка добровольно пожертвовал около 20% своей печени.

По словам Ся, самой большой сложностью операции стала сложная сосудистая анатомия донорской печени, требовавшая исключительной точности при проведении сосудистой реконструкции во время трансплантации. Чтобы всё прошло безупречно, команда заранее разработала несколько планов.

Ло И, заместитель заведующего отделением хирургии печени в больнице Renji, извлек часть печени отца, используя малоинвазивные методы. Затем команда Ся, используя свои собственные методы сосудистой реконструкции, безопасно пересадила донорскую ткань печени в организм ребёнка. Шестичасовая процедура сопровождалась минимальным кровотечением и травматизмом.

Ся заявил, что больница Renji воспользуется этой операцией как возможностью для дальнейшего улучшения трансграничного направления пациентов для сложных случаев между Китаем и Монголией, помогая Монголии расширить свои возможности междисциплинарной диагностики и лечения, в том числе заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и неврологических заболеваний.

Около 70 детей из таких стран, как Малайзия, Филиппины, Монголия и Франция, получили трансплантацию печени от живого донора в больнице Renji.

Статистика показывает, что детская команда по трансплантации печени больницы Renji провела более 4000 операций. Двенадцать лет подряд больница занимает первое место в мире среди отдельных центров по количеству операций, достигая как показателей успешности операций, так и показателей долгосрочной послеоперационной выживаемости, достигающих ведущих мировых показателей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

