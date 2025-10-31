Монгольские юные шашисты завоевали золотые медали в Турции

слева: ЭРМҮҮНЗАЯА Баянмөнх и АРВИН-ЭРДЭНЭ Эрдэнэцогт

ЭРМҮҮНЗАЯА Баянмөнх из аймака Архангай стала трехкратной чемпионкой мира среди девочек.

Чемпионат мира по шашкам среди юниоров и юношей пройдет в Анталье (Турция) с 24 октября по 1 ноября 2025 года. За 90 медалей борются 244 спортсмена из 17 стран, в том числе 34 спортсмена из Монголии в пяти-возрастных группах среди мальчиков и девочек.

В возрастной категории среди мальчиков 9-10 лет (Hopes Boys Open B10) золотую медаль завоевал АРВИН-ЭРДЭНЭ Эрдэнэцогт, игрок академии шашек «Ирээдуй». А также ЭРМҮҮНЗАЯА Баянмөнх спортсменка из аймака Архангай, представлявшая свою страну на соревнованиях, закончила матч на одну партию раньше соперников и стала трехкратной чемпионкой мира среди девочек 9-10 лет (Hopes Girls G10). Победа Эрмуунзаяа знаменует собой историческое достижение: она стала первой монгольской шашисткой, дважды завоевавшей титул чемпионки мира в основной (стандартной) категории. Кроме того, она одержала победу как в блице, так и в рапиде, завоевав две золотые медали в блице и одну в рапиде.

