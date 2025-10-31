S&P повысило кредитный рейтинг Монголии до BB- с B+, прогноз по рейтингу — «стабильный»

CentralAsia (MNG) -
30 октября международное рейтинговое агентство S&P объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга Монголии на одну ступень с «B+ позитивный» до «BB-, стабильный», достигнув самого высокого уровня за 13 лет.
Это результат фискальной дисциплины, политики ответственности за долг и восстановления экономики, реализованных правительством Монголии за последние пять месяцев.
С момента вступления в должность премьер-министра Занданшатара Гомбожава:
✅ Расходы бюджета были сэкономлены на ₮2.2 трлн, а дефицит сократился.
✅ Экспорт угля и приток иностранной валюты увеличились, в результате чего валютные резервы достигли исторического максимума.
В результате Монголия получила следующие рейтинги от трёх ведущих агентств в этом году:
-
Moody’s: «B2 → B1, стабильный»
-
Fitch: «B+, стабильный»
-
S&P: «B+ → BB-, стабильный»
Это международное признание, которое доверяет политике правительства больше, чем экономической статистике.
Монголия превратилась из страны «высокого риска» в страну «восстановленного доверия» на мировом рынке.
S&P считает, что улучшению кредитного рейтинга Монголии способствовали следующие факторы:
-
Бюджетные показатели Монголии значительно улучшились с 2022 года благодаря росту экспорта горнодобывающей продукции.
-
Стабильный экономический рост и рациональное управление государственным долгом способствовали снижению соотношения долга к ВВП.
-
В среднесрочной перспективе ожидается, что экономика Монголии будет расти стабильно, а дефицит бюджета останется относительно низким в течение следующих 1–2 лет.
S&P также подчеркнуло в своем отчете, что ожидает, что реализация политики останется стабильной, независимо от недавних внутриполитических обстоятельств.
Повышение кредитного рейтинга позволит:
-
Снизить стоимость внешнего финансирования страны.
-
Компании частного сектора получат доступ к финансированию на более выгодных условиях.
-
Доверие инвесторов к Монголии значительно возрастет.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews