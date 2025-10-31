S&P повысило кредитный рейтинг Монголии до BB- с B+, прогноз по рейтингу — «стабильный»

30 октября международное рейтинговое агентство S&P объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга Монголии на одну ступень с «B+ позитивный» до «BB-, стабильный», достигнув самого высокого уровня за 13 лет.

Это результат фискальной дисциплины, политики ответственности за долг и восстановления экономики, реализованных правительством Монголии за последние пять месяцев.

С момента вступления в должность премьер-министра Занданшатара Гомбожава:

✅ Расходы бюджета были сэкономлены на ₮2.2 трлн, а дефицит сократился.

✅ Экспорт угля и приток иностранной валюты увеличились, в результате чего валютные резервы достигли исторического максимума.

В результате Монголия получила следующие рейтинги от трёх ведущих агентств в этом году:

Moody’s: «B2 → B1, стабильный»

Fitch: «B+, стабильный»

S&P: «B+ → BB-, стабильный»

Это международное признание, которое доверяет политике правительства больше, чем экономической статистике.

Монголия превратилась из страны «высокого риска» в страну «восстановленного доверия» на мировом рынке.

S&P считает, что улучшению кредитного рейтинга Монголии способствовали следующие факторы:

Бюджетные показатели Монголии значительно улучшились с 2022 года благодаря росту экспорта горнодобывающей продукции.

Стабильный экономический рост и рациональное управление государственным долгом способствовали снижению соотношения долга к ВВП.

В среднесрочной перспективе ожидается, что экономика Монголии будет расти стабильно, а дефицит бюджета останется относительно низким в течение следующих 1–2 лет.

S&P также подчеркнуло в своем отчете, что ожидает, что реализация политики останется стабильной, независимо от недавних внутриполитических обстоятельств.

Повышение кредитного рейтинга позволит:

Снизить стоимость внешнего финансирования страны.

Компании частного сектора получат доступ к финансированию на более выгодных условиях.

Доверие инвесторов к Монголии значительно возрастет.

