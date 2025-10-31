Правительство Монголии готовится пересмотреть семейное законодательство

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 29 октября 2025 года Кабинет Министров Монголии принял решение представить в Великий Государственный Хурал (Парламент) пересмотренный проект Закона о семье.

Действующий Закон о семье стал катализатором для пересмотра правовой базы, поскольку он стал не соответствовать основным принципам Гражданского кодекса, принятого в 2002 году. В связи с этими противоречиями и неспособностью отразить современные семейные отношения, закон не смог обеспечить полную защиту прав детей и членов семьи. Таким образом, пересмотренный проект направлен на приведение семейного права Монголии в соответствие с международными стандартами, урегулирование новых типов отношений и устранение правовых дублирований и пробелов.

Семейный закон является одним из основополагающих законов, регулирующих частноправовые отношения. Действующая редакция была принята в 1999 году и за последние 26 лет практически не менялась. Хотя с момента вступления закона в силу было внесено восемь поправок, они в основном были связаны с пересмотром других законов, а не решали актуальные вопросы семейных отношений. В результате действующее законодательство уже не в полной мере регулирует меняющуюся динамику семейных отношений в современном обществе.

С момента принятия закона число дел, связанных с браком, разводом, правами ребёнка, а также защитой и восстановлением законных интересов, значительно возросло. Однако правовая база не в полной мере учитывает последствия этих изменений. Согласно вступительной части к законопроекту, эффективное разрешение семейных споров и защита прав и законных интересов членов семьи приобретают всё большую значимость. В 2024 году суды страны рассмотрели 73 727 гражданских дел, из которых 3538 были связаны с семейным правом, что составляет в среднем 10.1% от всех гражданских дел за последние пять лет.

