экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Афганистан и Пакистан договорились о продлении перемирия

CentralAsia (CA) -  Афганистан и Пакистан по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле с 25 по 30 октября при посредничестве Турции и Катара, согласились на продолжение перемирия. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном МИД Турции. Перемирие было согласовано 18–19 октября в Дохе.

Стороны также договорились о разработке механизма мониторинга и проверки, который будет обеспечивать поддержание мира и наложение штрафных санкций на нарушителя.

Дальнейшие условия реализации перемирия будут обсуждаться на следующей встрече руководителей делегаций, которая состоится в Стамбуле 6 ноября. Турция и Катар выразили готовность продолжать посредничество для достижения прочного мира и стабильности, говорится в заявлении.

Бои на границе Афганистана и Пакистана начались 11 октября.

 

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com