Резкое изменение погоды ожидается в Узбекистане с 3 ноября

CentralAsia (UZ) - С 3 ноября по Узбекистану ожидается резкое изменение погоды, предупредил Узгидромет.

В этот день на северные районы Узбекистана, а 4−6 ноября — на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы.

3−5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег.

4−6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0…+3 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, днём — до +8…+13 градусов.