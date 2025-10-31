Резкое изменение погоды ожидается в Узбекистане с 3 ноября
- Узбекистан, погода
- 11:48, 31 октября 2025
CentralAsia (UZ) - С 3 ноября по Узбекистану ожидается резкое изменение погоды, предупредил Узгидромет.
В этот день на северные районы Узбекистана, а 4−6 ноября — на всю территорию республики осуществится вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы.
3−5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег.
4−6 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0…+3 градусов Цельсия, местами возможны заморозки, днём — до +8…+13 градусов.
