Какой будет погода в Узбекистане в ноябре

CentralAsia (UZ) - Узгидромет представил климатический обзор ноября.

Согласно климатическим данным, средняя температура воздуха в ноябре на 6−7 градусов, в по северу и пустынной зоне — на 8−9 градусов ниже, чем в октябре.

Абсолютный максимум температуры за весь ряд метеорологических наблюдений составляет +30…+33 градуса, по Каракалпакстану, Хорезмской области и Ферганской долине +26…+28 градусов.

Абсолютный минимум температуры воздуха по большей части территории республики наблюдался в прошлом веке. В самые холодные ноябри температура воздуха опускалась до −19…−24 градусов, по северу −28…−31 градусов, по крайнему югу — до −10…−15 градусов.

В последние годы таких сильных морозов в ноябре уже не наблюдалось. Самая низкая температура в этом веке по большей части территории Узбекистана составила −10…−15 градусов. Такие температуры были зафиксированы в ноябре 2020 года — самом холодном ноябре этого века и в 2016 году. В самые тёплые дни столбик термометра не поднимался выше 0…+3 градусов.

Лишь по Каракалпакстану очень низкие температуры воздуха, близкие к рекордным значениям, наблюдались и в этом веке. В 2006, 2016 и 2020 годах температура воздуха понижалась до −18…−21, по Устюрту — до −26…−28 градусов.

Самым тёплым за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане оказался ноябрь 2023 года, когда средняя месячная температура превысила климатическую норму на 3−6 градусов.

По большей части территории Узбекистана, кроме северных районов и пустынной зоны, в ноябре 2023 года температура воздуха ни разу не понижалась до отрицательных значений.

Отличительной особенностью ноября является наименьшая по сравнению с остальными месяцами года подверженность тенденции повышения температуры. В последние 25 лет трендовое приращение температуры приобрело отрицательное значение, то есть появилась тенденция на понижение среднемесячной температуры воздуха.

Осадки (дожди, временами с переходом в снег) в ноябре выпадают чаще, чем в октябре, бывают более продолжительными и интенсивными.

В горных районах уже образуется первый снежный покров. В нижних зонах он бывает неустойчивым, а на высотах свыше 2000−2200 м его высота на конец месяца достигает 25−40 см.

Самым осадочным за все годы наблюдений по большей части территории страны был ноябрь 2011 года. В том ноябре осадков выпало до 3−3,5 месячных норм, а по крайнему югу — до 4−7 месячных норм.

В Ташкенте, например, в ноябре 2011 года выпало 167 мм осадков при норме 51 мм и наблюдалось 19 дней с выпадением осадков при норме 11 дней.

Осадки выпадали и в виде дождя, и в виде снега. Несколько раз за месяц образовывался неустойчивый снежный покров, а в конце месяца высота снежного покрова достигала 20 см, правда в таком виде он просуществовал всего лишь

два дня.

В Термезе в ноябре 2011 года выпало 148 мм осадков при норме 20 мм.

Но бывали в истории метеорологических наблюдений и такие аномально сухие ноябри, когда осадков выпадало от 1 до 30% от нормы.

Каким будет ноябрь в этом году?

В период 1−2 ноября по всей стране — преобладание погоды без осадков, в дневные часы температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов.

С 3 ноября на северные районы, 4 ноября — на всю территорию Узбекистана начнётся вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы.

По областям страны 3−5 ноября местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам с переходом в снег.

4−7 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 0…+3 градусов, местами возможны заморозки, днём — до +8…+13 градусов.

В дальнейшем до конца ноября ожидается колебание температуры ночью от −2…+3 градусов до +5…+10 градусов, днём — от +8…+13 до +18…+23 градусов.

Средняя месячная температура в ноябре ожидается на 1−1,5 градуса ниже нормы, местами около нормы.

Осадки, преимущественно в виде дождя, ожидаются в отдельные дни (2−3 дня) во второй и третьей декадах ноября.