Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан
CentralAsia (KZ) - Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан.
«В ходе рабочего визита в Казахстан Рустам Минниханов посетит ряд городов, а также проведет деловые встречи и переговоры с казахстанскими коллегами, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий», - сообщили в пресс-службе Администрации раиса.
Первым пунктом визита Рустама Минниханова стала Костанайская область. В аэропорту главу республики встретил аким региона Кумар Аксакалов.
Как отмечал ранее Минниханов «Казахстан - это та страна, где очень комфортно, понятно работать».
