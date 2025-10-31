Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан.

«В ходе рабочего визита в Казахстан Рустам Минниханов посетит ряд городов, а также проведет деловые встречи и переговоры с казахстанскими коллегами, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий», - сообщили в пресс-службе Администрации раиса.

Первым пунктом визита Рустама Минниханова стала Костанайская область. В аэропорту главу республики встретил аким региона Кумар Аксакалов.

Как отмечал ранее Минниханов «Казахстан - это та страна, где очень комфортно, понятно работать».

