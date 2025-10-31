экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан.

«В ходе рабочего визита в Казахстан Рустам Минниханов посетит ряд городов, а также проведет деловые встречи и переговоры с казахстанскими коллегами, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий», - сообщили в пресс-службе Администрации раиса.

Первым пунктом визита Рустама Минниханова стала Костанайская область. В аэропорту главу республики встретил аким региона Кумар Аксакалов.

Как отмечал ранее Минниханов «Казахстан - это та страна, где очень комфортно, понятно работать».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com