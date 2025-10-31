Сборная Монголии стала четырехкратным чемпионом мира по шашкам в Анталье. Фото

CentralAsia (MNG) -
Сборная Монголии четвертый год подряд выиграла чемпионат мира.
После семи дней соревнований подведены итоги главного турнира чемпионата мира по шашкам среди юниоров и молодёжи, который проходит в Анталье (Турция).
Сборная Монголии, состоящая из 34 спортсменов, завоевала на соревнованиях этого года 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, выиграв чемпионат мира четвертый год подряд в командном зачете.
Сегодня начинается турнир по рапиду.
Золотая медаль
-
Девочки 9-10 лет – ЭРМУУНЗАЯА Баянмөнх (аймак Архангай, клуб шашек «Месси»)
-
Мальчики 9-10 лет – АРВИН-ЭРДЭНЭ Эрдэнэцогт (столичный район Баянзурх, академия шашек «Ирээдуй»)
Серебряная медаль
-
Девочки 6-8 лет – АМИН-ЭРДЭНЭ Мяасурэн (столичный район Сонгинохайрхан, клуб Сонгодог байрлал)
-
Мальчики 6-8 лет – ЧИНТӨГС Зоригоо (столичный район Сухбаатар, клуб ЭЛИТ)
-
Девочки 9-10 лет – ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Насанжаргал (столичный район Баянзурх, академия Хожлын Нуудэл)
-
Мальчики 9-10 лет – ДАМДИНПУРЭВ Дамдинбазар (столичный район Чингэлтэй, клуб Даам Месси)
-
Девочки 11-13 лет – ГООМАРАЛ Чулуунсуурь (столичный район Чингэлтэй, клуб ЭЛИТ)
Бронзовая медаль
-
Мальчики 6-8 лет – ОТГОНБАЯР Даваадорж (столичный район Сонгинохайрхан, клуб Сонгодог байрлал)
-
Девочки 14-16 лет – ОТГОНСУРЭН Занданбал (столичный район Сонгинохайрхан, клуб Сонгодог байрлал).
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews