В США палеонтологи нашли «мумии» динозавров с сохранившейся кожей, шипами и копытами

Палеонтолог Пол Серено из Чикагского университета изучает окаменелую «мумию» утконосого динозавра эдмонтозавра в Лаборатории ископаемы

CentralAsia (CA) - В штате Вайоминг команда из Чикагского университета, США, обнаружила 2 экземпляра Edmontosaurus annectens. Их возраст — около 66 миллионов лет. Эти окаменелости оказались настолько детализированными, что позволили увидеть фактуру кожи и даже отпечатки мягких тканей.

Исследование, опубликованное в журнале Science, изменило представления о строении динозавров и их сходстве с современными животными.

Чешуйчатая кожа этой «мумии» динозавра Edmontosaurus annectens видна даже невооруженным глазом.

Термин «мумия» в случае находки условен: от настоящих биологических тканей не осталось ничего. Сразу после смерти животные были покрыты тончайшим слоем глины толщиной всего 0,25 миллиметра, который словно запечатал их контуры.

«Это была невероятная случайность, природная маска, настолько тонкая, что ее можно было бы сдуть дыханием», — пояснил руководитель проекта профессор Пол Серено.

После извлечения останков ученые применили микрокомпьютерную томографию, рентгеновскую спектроскопию и 3D-моделирование, чтобы воссоздать каждый элемент анатомии.

Полученные данные показали: у Edmontosaurus annectens было три копытообразных пальца на задних конечностях, схожих с лошадиными, и массивная шипованная гряда, проходившая от шеи до хвоста.

Реконструкция Edmontosaurus annectens.

Открытие стало первым подтверждением существования у динозавров копыт — структуры, ранее неизвестной у рептилий. На основе снимков следов, найденных в тех же отложениях, исследователи подтвердили совпадение формы стоп и характера опоры.

Копыто Edmontosaurus annectens. — впервые такая особенность была обнаружена у динозавра. UChicago Fossil Lab

Реконструкция показала: этот утконосый динозавр имел плотную чешуйчатую кожу, мясистый гребень на шее и хвост, усеянный одиночными шипами, каждый из которых соответствовал отдельному позвонку. Так, Edmontosaurus annectens стал первым наземным животным с копытами, чья передняя и задняя конечности имели разное строение.

По словам Пола Серено, находка открывает новую эпоху в изучении мягких тканей динозавров. Методы, использованные для анализа этих «мумий», могут помочь расшифровать строение других видов и уточнить эволюционные связи между древними и современными животными.

Недатированное изображение художника показывает утконосого динозавра эдмонтозавра, каким он был при жизни 66 миллионов лет назад, основан