Власти Узбекистана за два года закрыли около 50 мусорных полигонов

CentralAsia (UZ) - За весь 2024 год и за прошедший период 2025-го в Узбекистане закрылись 47 мусорных полигонов. Соответствующие площадки рекультивированы и укрыты почвенным слоем, уточнили в Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики республики.

По данным чиновников, в прошлом году проводились масштабные работы, затронувшие Каракалпакстан (суверенная республика в составе Узбекистана) и еще восемь регионов страны. Например, в Андижанской и Ферганской областях прекратили существование по шесть полигонов бытовых отходов, в Кашкадарьинской области — пять, в Ташкентской и Наманганской — по три.

В текущем году уже завершен процесс по ликвидации 18 подобных объектов, суммарно занимавщих площадь свыше 81,5 гектара.

Таким образом, из 185 полигонов, находящихся на балансе Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, 47 рекультивированы, подытожили в ведомстве.

Также сообщается, что вместе с тем прекращена деятельность 42 полигонов по сбору отходов, расположенных в различных областях Узбекистана. В данном случае, благодаря проведенным работам, «природе возвращено» около 90 га земли.

Отмечается, что указанные меры принимаются в рамках изданного в начале 2024 года указа президента республики Шавката Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы управления отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую обстановку».

В свою очередь масштабный процесс ликвидации мусорных полигонов реализуется во исполнении пункта 72 Стратегии «Узбекистан — 2030», предусматривающего поэтапное закрытие таких объектов до 2030 года. Также известно, что, согласно целевым показателям эффективности, в текущем году планируется сократить число действующих полигонов бытовых отходов на 20%, а к 2030-му — на 50%.

В Узбекистане в последние несколько лет уделяют повышенное внимание строительству мусоросжигающих заводов и подобных предприятий. Так, в 2022 году президент страны Шавкат Мирзиёев анонсировал введение ряда льгот для предпринимателей, занимающихся сбором и переработкой отходов.

В сентябре текущего года сообщалось об открытии в Ташкенте первого в республике завода, производящего тепловую энергию за счет сжигания медицинских отходов.