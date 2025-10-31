экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дождь с переходом в снег ожидается по всему Казахстану в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  Под влиянием северного циклона, подпитываемого холодными воздушными массами, в Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди с переходом в снег по всей стране, сообщает «Казгидромет».

С 4 ноября в северных и восточных регионах ожидается снег, порывистый ветер, метель и гололед, в отдельных районах – сильный снег.

Температура воздуха тоже постепенно понизится, на севере и востоке к 4 ноября ночью будет 5-13 градусов мороза, днем 3-11 градусов мороза. На юге после сильных осадков в виде дождя и снега, которые ожидаются 4 ноября, также придет похолодание: ночью ожидается 0-13 градусов, днем 0+5 градусов.

