Дождь с переходом в снег ожидается по всему Казахстану в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Под влиянием северного циклона, подпитываемого холодными воздушными массами, в Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди с переходом в снег по всей стране, сообщает «Казгидромет».

С 4 ноября в северных и восточных регионах ожидается снег, порывистый ветер, метель и гололед, в отдельных районах – сильный снег.

Температура воздуха тоже постепенно понизится, на севере и востоке к 4 ноября ночью будет 5-13 градусов мороза, днем 3-11 градусов мороза. На юге после сильных осадков в виде дождя и снега, которые ожидаются 4 ноября, также придет похолодание: ночью ожидается 0-13 градусов, днем 0+5 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения