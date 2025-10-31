The Atlantic: Высокопоставленные чиновники США после убийства Чарли Кирка переехали жить на военные базы

CentralAsia (CA) - Шесть высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа из соображений безопасности переехали из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона, пишет The Atlantic, ссылаясь на источники.

Причинами для переезда стали протесты против политики Трампа, угрозы в адрес чиновников и их семей, а также политическое насилие — в том числе убийство активиста Чарли Кирка. На военных базах гражданские чиновники могут рассчитывать на защиту Вооруженных сил США, отмечает издание.

По данным The Atlantic, на военные базы переехали госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл, а также советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер и его жена Кэти — представитель департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

Издание упоминает еще одного чиновника, но не называет его имени «из соображений безопасности, связанных с конкретной внешней угрозой». Он переехал на военную базу после убийства Кирка. Переехать на базу ему настоятельно рекомендовали сотрудники службы безопасности.

При этом переезд представителей администрации президента создал серьезную проблему с доступностью жилья на базах как для высших офицеров, так и для других чиновников. Например, по словам одного из источников The Atlantic, на базе Форт Макнейр места не хватило директору Национальной разведки Талси Габбард.

Журналисты отмечают, что в предыдущих администрациях президента лишь отдельные чиновники проживали на военных базах.

«То, что некоторые высокопоставленные чиновники почувствовали необходимость отделиться от общественности, — зловещий признак поляризации нации, к которой сама администрация Трампа приложила руку», - говорится в материале.