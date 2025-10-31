Алматы снова оказался на четвертом месте в мире по загрязнению воздуха

CentralAsia (KZ) - По данным IQAir на 31 октября, Алматы снова оказался на четвертом месте в мировом рейтинге самых загрязненных крупных городов. Также «Казгидромет» на сегодня прогнозировал по городу повышенный уровень загрязнения воздуха.

Индекс качества воздуха в Алматы – 160. Выше сейчас Лахор (Пакистан) – 193, Карачи (Пакистан) – 184 и Дели (Индия) – 179.

По прогнозам «Казгидромета»​, 31 октября концентрация взвешенных частицы РМ-2,5 в воздухе составляла 137 мкг/м3, а взвешенных частиц PM-10 – 143 мкг/м3. Основным загрязнителям в городе, по данным IQAir, является концентрация частица PM2.5, что в 14 раза превышает норму ВОЗ.

«Казгидромет» ожидает, что с 1 по 2 ноября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. Но в целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

28 октября Алматы также находился на четвертом месте в мировом рейтинге самых загрязненных крупных городов. При этом «Казгидромет» прогнозировал пониженный уровень загрязнения воздуха.

