Астрономы обнаружили ранее неизвестную квазилуну вблизи Земли

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Астрономы обнаружили необычную квазилуну, которая сопровождает Землю в движении по космосу, однако не вращается вокруг планеты напрямую, а находится рядом, следуя за ней в ее пути вокруг Солнца. Об этом сообщает журнал BBC Science Focus.

Согласно новым исследованиям, объект, вероятно, сопровождает Землю уже около 60 лет. Известный как 2025 PN7, он мог избежать предыдущих наблюдений из-за своего маленького размера. Хотя точный размер пока неизвестен, исследователи полагают, что диаметр составляет около 30 м — это делает 2025 PN7 самой маленькой известной квазилуной, когда-либо сопровождавшей Землю.

«Мы открываем околоземные объекты быстрее, чем когда-либо прежде, благодаря стремительному развитию технологий. Цифровые камеры стали более чувствительными, чем когда-либо прежде, что позволяет нам видеть такие слабые объекты, а компьютеры теперь способны быстро обрабатывать огромные объемы данных», — отметил преподаватель астрономии в Университете Сассекса доктор Даррен Баскилл.

Ближайшее расстояние от Земли до квазилуны составляет 300 тыс. км. Обычно она находится на расстоянии около 384 тыс. км, но в рамках своей орбиты в форме подковы может отклоняться на расстояние до 297 млн км. Это означает, что объект можно заметить только на приближенном расстоянии — как это произошло в августе 2025 года, когда исследователи из Университета Комплутенсе в Мадриде обнаружили его с обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

«Главный вопрос: откуда мог взяться 2025 PN7? В момент наибольшего сближения 2025 PN7 находится на таком же расстоянии от Земли, что и Луна, что дает намек на возможное лунное происхождение. Еще один признак, который вы можете заметить, просто взглянув на Луну в ясную ночь, — она полна кратеров. Каждый удар мог бы выбросить обломки в небо, и часть материала могла бы вырваться из гравитационного поля Луны и улететь в космос», — уточнил Баскилл.

Другая теория заключается в том, что объект прилетел из астероидного пояса. Однако, по словам Баскилла, «собрать достаточно света от такого движущегося объекта, чтобы исследовать его химический состав и определить его происхождение, — это сложная задача». Специалист подчеркнул, что астрономы должны проявлять терпение и ждать, чтобы проводить наблюдения только в то время, когда объект будет в самом ярком состоянии — это и происходит, когда он приближается к Земле.

Подчеркивается, что 2025 PN7 останется рядом с Землей до 2085 года. Впоследствии, как уточняется, гравитационное воздействие выведет его из орбиты.