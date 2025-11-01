102-летняя японская бабушка: Я обслуживаю клиентов из Монголии, Тайваня и Германии

102-летний работник ресторана рамэн в Японии привлекает клиентов со всего мира

В ресторане рамэн в городе Фудзиока префектуры Гумма «девушка с обложки» продолжает привлекать посетителей со всего мира — в свои 102 года.

Фуку Амагава, родившаяся в Японии в эпоху Тайсё (1912-1926), работает в городском ресторане рамэн Ginkatei, ей помогают старшая дочь и второй сын, и ее присутствие там, несмотря на возраст, стало для многих источником надежды.

Ресторан расположен вдоль дороги, окружённой невысокими горами, недалеко от бывшей мэрии Ониси. В 2006 году посёлок был объединён с городом Фудзиока, и численность местного населения сокращается.

Тем не менее, в ресторане постоянно много посетителей, в том числе иностранных туристов. Очереди выстраиваются еще до открытия в 11:30 утра, и пять столиков, вмещающих в общей сложности около 20 человек, быстро заполняются.

Незадолго до полудня во время недавнего визита нашего репортера появилась госпожа Фуку, пишет Mainichi. Несмотря на миниатюрность, она держится с прямой спиной и двигается быстро. Разговаривает бодро, с неизменной улыбкой на лице, отвечает на вопросы чётко, не заставляя повторять. Она утверждает, что у неё хорошее зрение, и выглядит она не на все 102.

Фуку работает в ресторане один час с полудня. В этом году весной она взяла всего три выходных из-за головокружения, говорит она, но в принципе работает шесть дней в неделю, когда ресторан открыт.

«Нет ни дня, чтобы я не хотела сюда приехать. Когда приходит время, как будто что-то щёлкает, и я думаю: „Мне пора“», — говорит долгожительница. «Я думаю: „Я должна помочь“, „Я хочу поговорить со всеми“».

Госпожа Фуку отвечает за приготовление рамена. Опытным движением она отмеряет лапшу и кладёт её в большую кастрюлю. Она готовит суп, сливает воду с лапши, добавляет ломтики свинины «чар сиу» и зелёный лук и раздаёт блюда клиентам.

«У меня есть мотивация это сделать. Мне не хватает выносливости, поэтому я могу работать только час, но если бы у меня была такая возможность, я бы сделала больше», — говорит она.

До недавнего времени она готовила три порции жареного риса в тяжёлой сковороде с воком, как будто это было обычным делом. «Я думала, что брошу, когда наберусь 100, но пока ты напрягаешь мышцы, с ними всё в порядке», — говорит она.

В перерывах между готовкой она постоянно в движении. Помимо оплаты счетов и мытья посуды, она постоянно делает лёгкие приседания и упражнения, например, подъёмы на носки. «Сидеть на месте — пустая трата времени. Я просто делаю это естественно», — говорит она.

От кинотеатра до ресторана рамэн

Фуку родилась в 1923 году в бывшей деревне Микури (современный префектура Фудзиока) и была старшей дочерью среди четверых братьев и сестер. Окончив женскую школу, она планировала пройти домашнее обучение, чтобы стать невестой и выйти замуж, «но все ушли на войну, и молодых людей не было», вспоминает она. Около 10 лет она работала в офисе местной автобусной компании.

Она обожала кино и иногда ездила в Токио одна, чтобы посмотреть его. В 1949 году она вышла замуж по договоренности за Такаси, который был старше её на три года и чья семья владела единственным кинотеатром в округе.

В 1950-х годах, вскоре после их свадьбы, киноиндустрия процветала. «Я была рада, что смогу смотреть фильмы бесплатно, но из-за занятости бизнесом у меня не оставалось на это времени», — смеётся она.

В 1964 году, во время Олимпиады в Токио, которая стимулировала распространение цветного телевидения, она решила заняться ресторанным бизнесом. Последним фильмом, который они показывали, был «Токийская Олимпиада» Кона Итикавы.

Муж Фуку был хорошим поваром и очень любил изысканные вкусы. Фуку проходилa стажировку в ресторане в Такасаки, префектура Гумма. «Я думала, если я смогу приготовить рамен и жареный рис, этого будет достаточно», — говорит она.

Весной 1965 года кинотеатр переоборудовали в «Гинкатей». Люди, которые раньше каждый вечер ходили смотреть фильмы, теперь приходили сюда поесть рамэн и выпить. Заведение также круглосуточно доставляло еду в местную ратушу.

В 2003 году муж Фуку, Такаси, умер, и она подумывала закрыть ресторан. Но в итоге решила оставить его открытым, при поддержке старшей дочери Кумико Муши, которой сейчас 75 лет, и второго сына Сюндзи, которому сейчас 66 лет, который сейчас управляет рестораном.

Фуку говорит, что спустя шестьдесят лет после открытия она ни разу серьезно не болела и продолжает проводить время в заведении.

«Столько всего происходило, и я даже не заметила, как прошло уже 60 лет. Мы построили свой ресторан и продолжаем его работу, так что, я думаю, это и есть счастье», — говорит она.

Внезапная слава через социальные сети

Когда Фуку исполнилось 100 лет, произошло нечто неожиданное. Несмотря на свой возраст, ее история была подхвачена ведущими СМИ и социальными сетями, такими как YouTube, и она внезапно стала знаменитой. Клиенты приезжали из Монголии, Тайваня, Германии и других стран, а перед рестораном даже установили ее фигуру в натуральную величину.

А потом случилось кое-что, что удивило её ещё больше. Фуку, как оказалось, большая поклонница певца и актёра Такуи Кимуры, и её «возлюбленный» пришёл в рамэн-ресторан с телешоу.

«Я всегда говорила о Кимутаку (так зовут актера), поэтому мой внук подал заявку на участие в шоу, желая познакомиться со мной», — говорит она.

После трансляции «эффект Кимутаку» привлёк такой поток посетителей, что ресторану пришлось ограничить вход. «Лучшей жизни я и представить себе не могла. Мне сделали чудесный подарок на старость. Это было чудо для этой маленькой загородной закусочной в горах», — говорит она.

Повседневная жизнь долгожительницы

В чём же секрет крепкого здоровья Фуку? Каждый день она встаёт до семи утра, делает подношения у семейного алтаря, выносит мусор и наводит порядок. Собравшись, она завтракает. Меню у неё фиксированное: мягкий рис, замоченный в небольшом количестве горячей воды и поданный в большой миске, с добавлением стружки бонито, куриного фарша, стружки лосося и яйца всмятку.

«Я делаю упор на белок. Для поддержания тела необходимо питание. Я ем его с оставшимися с вечера овощами, тофу или натто, и трачу на еду около 20 минут», — говорит она.

Закончив работу в ресторане, она возвращается домой, обедает и ложится спать. В свободное время она много двигается и ложится спать в 8 вечера.

Её второй сын Сюндзи прокомментировал: «Я вижу, как её ровесники работают на телевидении, но никто с ними не сравнится. Они никогда не ходят по магазинам одни». При этом он иногда присматривает за матерью в ресторане. Старшая дочь Фуку, Кумико, добавила: «В молодости она была властной, и это было сложно», но добавила: «Если бы она сейчас ничего не делала, то просто спала бы, так что работа, вероятно, пошла ей на пользу».

«Максимум 100 лет»

Аккаунт ресторана в социальных сетях насчитывает 40 000 подписчиков. Ежедневно приходят сообщения типа: «Ты придаешь мне энергии» и «Пожалуйста, продолжай дарить мне свою чудесную улыбку», что также является источником энергии для Фуку.

В феврале, в день её рождения, пришло письмо. «Я так благодарна. Раньше я любила писать письма, но теперь не могу. Я забыла, как пишутся иероглифы. Мне очень жаль, что я не могу ответить», — говорит она с лёгкой грустью.

Отныне она хочет делать то, что может, не обращаясь ни с какими просьбами. «Мало кто может работать 102 года. Я хочу помогать как можно дольше. Это моя жизнь, поэтому я просто хочу прожить её без сожалений. Люди живут максимум 100 лет. И никогда не знаешь, что принесёт завтра».

перевод с японского: Татар С.Майдар 毎日新聞

источник: MiddleAsianNews

