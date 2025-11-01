CNN: Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Пентагон одобрил поставку Украине американских крылатых дальнобойных ракет Tomahawk, посчитав, что это не окажет негативного влияния на запасы боеприпасов у США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, министерство оставило окончательное политическое решение о поставках за президентом страны Дональдом Трампом.

В начале октября Трамп намекал, что США могут поставить Tomahawk Украине. Однако 17 октября во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским президент США заявил, что предпочел бы не поставлять ракеты Киеву, поскольку «мы не хотим отдавать то, что нам необходимо для защиты нашей страны».

При этом, по данным телеканала, Пентагон оценил запасы и одобрил поставки еще перед встречей Трампа с Зеленским. Тогда эта оценка воодушевила союзников США в Европе, рассказали источники CNN среди европейских чиновников.

Поэтому, когда Трамп спустя несколько дней резко изменил позицию, американские и европейские чиновники удивились. Непублично лидер США заявил Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять Tomahawk Киеву — по крайней мере пока, говорится в статье на сайте телеканала. Президент Украины говорил, что Трамп по вопросу поставок «не сказал «нет», но на сегодняшний день и не сказал «да»».

CNN связывает изменение позиции Трампа с его разговором с Владимиром Путиным 16 октября. Президент России по телефону заявил лидеру США, что Украина может использовать Tomahawk для ударов по Москве и Петербургу, утверждает канал. И хотя такие удары существенно не повлияют на ситуацию на поле боя, они навредят отношениями РФ и США, как утверждается, заявил Путин Трампу. Кремль сообщал о предупреждениях российского президента.