МВД Казахстана объявило в розыск Екатерину Бивол

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана объявило в розыск бывшую жену чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерину Бивол. На нее завели уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе полиции, Бивол объявлена в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

«Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — написали в ведомстве.

Ранее в октябре Екатерина Бивол опубликовала в социальных сетях видео, где она делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей, в том числе кыргызов и казахов.

25 октября ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело против Екатерины Бивол по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Ей заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она объявлена в розыск.

Екатерина Бивол — бывшая жена Дмитрия Бивола, чемпиона мира по боксу и уроженца Токмока. Пара развелась в 2023 году после 16 лет брака. Она регулярно высказывается о своем бывшем муже в социальных сетях.

