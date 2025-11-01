Глава СБУ заявил об уничтожении одного из российских «Орешников»

CentralAsia (CA) - Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что украинским военным удалось уничтожить одну из российских ракет «Орешник» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передает УНИАН.

По словам Малюка, уничтожение «Орешника» стало результатом операции, проведенной ГУР Минобороны Украины, СБУ и Службой внешней разведки Украины.

«Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это была очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран», — сказал Малюк.

Операция, заявил глава СБУ, была проведена, когда об «Орешнике» еще не было известно широкой общественности, «и россияне в то время особо им еще не угрожали». «Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом (в 2023 году)», — сказал Малюк.

Президент Украины Владимир Зеленский, заслушав Малюка, сообщил, что у российских войск, по данным разведки, было три «Орешника», одну из ракет они использовали, а еще одна была уничтожена.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, присутствовавший на встрече с Зеленским и Малюком, сообщил, что у России остался как минимум один «Орешник». «Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести», — сказал Иващенко.

Зеленский напомнил, что Россия планирует разместить «Орешники» в Беларуси. «Как мы понимаем, у них радиус действия примерно 5 тысяч километров. Есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам надо обратить на это внимание», — заявил президент Украины.

Вооруженные силы РФ в ноябре 2024 года нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Ракета была запущена с полигона Капустин Яр. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия».

Информации об ударе по Капустину Яру летом 2023 года в открытых источниках нет.