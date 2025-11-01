Пожар на горнолыжном курорте Турции, где погибли 78 человек: 11 фигурантов получили пожизненные сроки

CentralAsia (CA) - В турецкой провинции Болу завершился процесс над фигурантами дела о пожаре в отеле Grand Kartal, в результате которого погибли 78 человек. 11 из 32 обвиняемых, включая владельца гостиницы Халита Эргюля, получили пожизненные сроки. Об этом сообщает издание Haberler.com.

Согласно вердикту судебной коллегии, основные фигуранты получили 34 пожизненных заключения за 34 погибших ребенка, а также 44 срока за других жертв трагедии. Никаких смягчений наказания не применили.

В числе осужденных до конца жизни, помимо владельца отеля, значится несколько представителей гостиничной администрации. Кроме того, суровое наказание получили заместитель мэра города Болу и замглавы местной пожарной службы.

Ранее прокурор запрашивал для супруги Эргюля и двух его дочерей, входивших в совет директоров компании, управляющей гостиницей, по 22,5 года лишения свободы. Но в итоге им также назначили пожизненный срок.

Двух фигурантов, которые до суда находились на свободе, взяли под стражу после оглашения приговора.

В числе основных обвинений были представлены пункты об умышленном убийстве, в том числе ребенка или лица, не способного защищаться, а также об умышленном причинении тяжкого вреда с отягчающими обстоятельствами.

При этом Халит Эргюль рассказал в ходе слушаний, что не вносил никаких изменений в архитектуру отеля, которые могли бы увеличить риск возгорания здания. Он также признался, что не знает всех сотрудников своего курортного объекта и не мог отвечать за их действия.

Адвокаты осужденных выразили несогласие с вердиктом и заявили, что будут требовать оправдания своих подзащитных.

Пожар в отеле Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января текущего года в ресторанной части здания на высоте 2200 метров. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. Персонал начал эвакуацию, когда огонь стал заметен. Некоторые гости пытались спастись, связывая простыни и спускаясь по ним из окон 12-этажного строения. Пожарные прибыли через 40-45 минут после вызова, но, поскольку конструкция здания была деревянной, огонь распространился очень быстро. В результате погибло 78 человек, еще 133 получили ранения. 22 января в Турции объявили днем национального траура.

