МИД Таджикистана выразил обеспокоенность санкциями ЕС в отношении таджикских банков

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана выразило глубокую обеспокоенность и сожаление в связи с включением некоторых таджикских банков в санкционный список.

В заявлении МИД отмечается, что Таджикистан строго соблюдает международные обязательства и готов взаимодействовать с партнёрами для предотвращения рисков, связанных с возможным обходом санкционных мер.

«Правительство Республики Таджикистан всесторонне изучает и отслеживает сложившуюся ситуацию, а также предпринимает необходимые меры для минимизации негативных последствий, которые могут повлечь за собой эти санкции», - отмечется в опубликованном сегодня на сайте ведомства заявлении.

23 октября 2025 года Совет Европейского Союза утвердил новый, 19-й пакет антироссийских санкций, который затронул деятельность ряда банков и компаний из третьих стран, включая финансовые учреждения из Таджикистана Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ, Гонконга, Китая и Индии.

В санкционный список вошли три таджикских банка — Dushanbe City Bank, «Спитамен Банк» и «Коммерцбанк Таджикистана». Решение опубликовано на официальном сайте Совета ЕС и вступит в силу 12 ноября 2025 года.

Согласно официальному заявлению Совета ЕС, «эти структуры участвовали в обходе санкций Европейского Союза и подпадают под запрет на проведение транзакций».

Это означает, что указанным финансовым учреждениям запрещено осуществлять любые операции, связанные с субъектами или компаниями ЕС, что фактически ограничивает их взаимодействие с европейской финансовой системой, включая переводы и расчёты в евро.

