Таджикистан накроет непогода: дожди, грозы и сильный ветер

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 1 октября по 4 ноября ожидается изменение погодных условий. В республике возможны дожди, грозы и усиление ветра до 15 м/с, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

По данным Гидромета, 3 и 4 ноября, в связи с затоком холодного атмосферного воздуха в республику, ожидается резко-неустойчевая погода.

В большинстве районов ожидается выпадение атмосферных осадков (выше 1000 м дождь с переходом в снег), вечером 3 ноября и ночью 4 ноября осадки будут местами сильные, возможны грозы.

В долинно-предгорных районах ожидается понижение температуры воздуха на 9-11 градусов Цельсия и усиление ветра в отдельных районах до 15-20 м/с.

2-5 ноября в предгорных и горных районах республиканского подчинения, Согдийской области, в предгорных районах Хатлонской области и западных районах ГБАО в связи выпадение атмосферных осадков возможны селевые явления.

С 3 по 5 ноября в городах и районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе (3 ноября в городах и районах северной части Согдийской области) в связи с метеорологическими факторами (пыльная буря, поступающая с юго-запада и северо-запада), ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами (пыль), взвешенными частицами до 10 мкр.(РМ-10) и до 2,5 мкр.(РМ-2,5).

