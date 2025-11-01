экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан накроет непогода: дожди, грозы и сильный ветер

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане с 1 октября по 4 ноября ожидается изменение погодных условий. В республике возможны дожди, грозы и усиление ветра до 15 м/с, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

По данным Гидромета, 3 и 4 ноября, в связи с затоком холодного атмосферного воздуха в республику, ожидается резко-неустойчевая погода.

В большинстве районов ожидается выпадение атмосферных осадков (выше 1000 м дождь с переходом в снег), вечером 3 ноября и ночью 4 ноября осадки будут местами сильные, возможны грозы.

В долинно-предгорных районах ожидается понижение температуры воздуха на 9-11 градусов Цельсия и усиление ветра в отдельных районах до 15-20 м/с.

2-5 ноября  в предгорных и горных районах республиканского подчинения, Согдийской области, в предгорных районах Хатлонской области и западных районах ГБАО в связи выпадение атмосферных осадков возможны селевые явления.

С 3 по 5 ноября в городах и районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе (3 ноября в городах и районах северной части Согдийской области) в связи с метеорологическими факторами (пыльная буря, поступающая с юго-запада и северо-запада), ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами (пыль), взвешенными частицами до 10 мкр.(РМ-10) и до 2,5 мкр.(РМ-2,5).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com