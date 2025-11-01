Минобороны РФ за ночь перехватило 98 украинских дронов. Жуковский остался без электричества

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 1 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 98 украинских беспилотников, объявило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, большая часть из них — 45 дронов — сбиты над Белгородской областью. Кроме того, 12 беспилотников уничтожены над Самарской областью, 11 дронов — в Подмосковье (шесть из них летели на Москву), по десять дронов — над Воронежской и Ростовской областями, четыре — в Тульской области, по два — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской областями.

На фоне атаки беспилотников ночью в городе Жуковский, расположенном к юго-востоку от Москвы, отключилось электричество. Местные власти назвали причиной происшествия «автоматическое отключение оборудования».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении обломков БПЛА в Туле. Из-за этого ограничили движение транспорта на улице Кутузова. Как утверждает чиновник, пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки дронов не зафиксировано.