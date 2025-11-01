Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке, в нем 55 букв

CentralAsia (CA) - Самое длинное слово в русском языке — это прилагательное из 55 букв «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», выяснили специалисты Института русского языка имени А.С. Пушкина.

Как сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Павел Катышев, это слово встречается в названии патента на изобретение 2006 года. Для его выявления исследователи использовали искусственный интеллект.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название группы соединений, имеющих заместитель содержащий структуры пиридина (шестичленный ароматический цикл с атомом азота) и циклопентана (пятичленный цикл углеродов).

Среди других самых длинных слов в русском языке — гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин (50 букв; химическое соединение из группы бензодиазепинов, применяемых в медицине) и кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат (48 букв; химическое вещество, которое используют в составе шампуней, мыла и других косметических средств).

А самыми сложными русскими словами для произношения иностранцами оказались «выхухоль» и «человеконенавистничество».