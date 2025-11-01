Ледник Дехдал в Таджикистане рушится на фоне аномальной жары

CentralAsia (TJ) - Движение ледника Дехдал в Таджикабадском районе специалисты Агентства по гидрометеорологии объяснили последствием жаркого лета и продолжительного отсутствия осадков.

Во время пресс-конференции, состоявшейся 31 октября в Агентстве по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды правительства Таджикистана, специалисты объяснили причины недавнего движения ледника Дехдал (Дидал), расположенного вблизи села Сафедоб Таджикабадского района.

По данным Центра гляциологии Агентства, 25 октября текущего года зафиксировано отделение крупной массы льда длиной до 1500 метров и высотой около 50 метров, свидетелями чего стали жители близлежащего села. По данным КЧС, жертв и разрушений нет, ситуация под контролем.

Как сообщили специалисты, ледник сместился более чем на 5 километров примерно за 15 минут.

«Основной причиной данного явления стало повышение температуры атмосферного воздуха и отсутствие осадков в течение продолжительного времени. Эти условия способствовали интенсивному таянию ледника и изменению водного баланса», — отметили в Агентстве по гидрометеорологии.

Представители ведомства подчеркнули, что движение ледника является результатом климатических изменений, усиливающих процессы деградации ледников в горных районах страны.

«Мы продолжаем регулярный мониторинг ледника Дехдал и других подвижных ледников, расширяем исследования и оцениваем природные риски. Цель — разработка практических рекомендаций по предотвращению последствий паводков и обеспечению безопасности населения», — заявили в Агентстве.

В Таджикистане насчитывается свыше 8 тысяч ледников, из которых 19 относятся к крупным.

За последние десятилетия под воздействием изменения климата многие из крупных ледников заметно сократились и отступили на несколько километров. Учёные отмечают, что процесс их таяния практически необратим, а развитие индустриальной эпохи лишь ускоряет это явление.

Несмотря на то что площадь оледенения охватывает лишь 6–8% территории страны (около 8476 кв. км), в ледниках сосредоточены сотни кубических километров пресной воды.

Основная масса ледников сосредоточена в районах, прилегающих к высочайшим вершинам страны — пикам Сомони и Абуали ибн Сино.

