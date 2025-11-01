В Таджикистане найдено городище Древнего Хутталя — Андичарог

CentralAsia (TJ) - На территории джамоата Лангардара в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области археологи Таджикистана сделали крупное открытие — обнаружили руины средневекового города Андичарог, который считался одним из центров Древнего Хуталля.

Как сообщил глава Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Таджикистана Шерали Ходжазода, площадь центральной части древнего города составляет около 14 гектаров.

В результате раскопок найдено свыше ста артефактов, отражающих развитие ремёсел — от гончарства и кузнечного дела до резьбы по дереву и чеканки монет.

Среди находок — древние монеты, ручные и водяные жернова, а также элементы деревянных конструкций, отличающиеся высоким уровнем обработки.

По данным исторических источников, Андичарог находился на правом берегу реки Пяндж, у подножия горы Варвалак (Варвализ), на границе современных районов Муминабад и Шамсиддин Шохин.

Археологи также обнаружили фрагменты древнего медресе, где сохранились резные капители колонн и декоративные элементы с орнаментами и надписями. Предположительно, высота главного здания достигала шести метров, что говорит о развитом градостроительстве и высоком уровне художественного мастерства.

По словам Ходжазода, новые находки демонстрируют богатство материальной культуры таджикской цивилизации и продолжают цепочку археологических открытий в регионе.

«Возрождение исторических памятников — это не только научная работа, но и духовная миссия. Благодаря вниманию и поддержке Президента Эмомали Рахмона мы возвращаем к жизни забытые страницы истории, укрепляя чувство национальной гордости и уважения к прошлому», — подчеркнул он.

Ранее объекты Древнего Хуталля были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает их значимость для мировой культуры. Открытие города Андичарог дополняет общую картину исторического развития таджикских земель и свидетельствует о преемственности традиций ремесла и архитектуры.

Археологи отмечают, что подобные находки имеют важное значение не только для науки, но и для формирования у молодого поколения интереса к истории, культуре и духовным корням таджикского народа.

