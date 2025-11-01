экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп: скоро станет известно о решении США по подземным ядерным испытаниям

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, заявил, что скоро анонсирует решение по этому вопросу.

«Вы очень скоро все узнаете»,— сказал Дональд Трамп.

До этого он распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

В Truth Social президент добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.

