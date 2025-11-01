Трамп: скоро станет известно о решении США по подземным ядерным испытаниям
- Азия и мир, политика
- 16:57, 01 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возобновлении подземных ядерных испытаний, заявил, что скоро анонсирует решение по этому вопросу.
«Вы очень скоро все узнаете»,— сказал Дональд Трамп.
До этого он распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В Truth Social президент добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.
