Как Церковь Иисуса Христа помогает школьникам сельской Монголии «мечтать о большем». Фото

CentralAsia (MNG) -
Благодаря пожертвованию почти 240 ноутбуков Chromebook учащиеся сельских районов Монголии получают возможность учиться
Еще в прошлом году для Халиуны Батбаатар, ученицы средней школы сомона Айраг, расположенной в отдаленном аймаке Монголии, построение будущей карьеры в области компьютерных наук казалось практически недостижимой мечтой.
Однако благодаря недавнему пожертвованию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Халиунаа вновь с энтузиазмом восприняла свою «мечту заниматься компьютерной наукой», когда вырастет.
«В прошлом году я не могла хорошо учиться, потому что в нашей школе не было штатного учителя информатики», — сказала она. «Но с этим (ноутбуком) я обещаю, что в этот раз буду учиться прилежно».
Как и она, сотни учащихся получили пользу от недавнего пожертвования церкви, с волнением распаковывая почти 240 ноутбуков Chromebook, подаренных 17 школам в отдаленном районе Сайншанд, Монголия.
«Благодаря благотворительным пожертвованиям Святых последних дней по всему миру мы смогли помочь этим детям — увидеть улыбающиеся лица и свет в их глазах, потому что они стремятся узнать что-то новое», — сказал Пурэвжаргал Дорж, исполнительный директор гуманитарных инициатив церкви в Монголии.
Пожертвование ноутбуков Chromebook церковью было первоначально вызвано просьбой посла Монголии в США Батбаяра Өлзийдэлгэра. Этот друг старейшины Нила Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апостолов, помог удовлетворить просьбу посла Монголии.
В Улан-Баторе, Монголия, «они могли бы разобраться, как выучить английский язык, и у них есть необходимые инструменты», сказал старейшина Андерсен, вспоминая слова Батбаяра . «Но в этих аймаках, — продолжил он, — им нужна помощь. Им нужен способ учиться онлайн. Им нужны электронные возможности».
Поэтому апостол сказал, что пожертвование церкви стало «великим благословением для многих общин. Оно восполняет реальную нужду».
Руководители местных органов власти и директора школ собрались в Сайншанде (Монголия) на церемонию пожертвования, состоявшуюся 15 сентября. Тем не менее общенациональные усилия по преобразованию классных комнат по всей Монголии продолжаются с 2023 года.
К моменту завершения инициативы, как сообщается в пресс-релизе на ChurchofJesusChrist.org, 3000 ноутбуков Chromebook поступят в 300 школ, «предоставив более 100 000 юных учеников инструменты для достижения больших целей».
«У нас было меньше возможностей соответствовать современным требованиям, пользоваться компьютером и работать над нашей образовательной программой», — сказал глава сомона Айраг, Сухбаатар Ганбаатар. «Мы очень благодарны за эту помощь и возможность».
В пресс-релизе церкви говорится, что пожертвованные ноутбуки помогают учащимся изучать математику, английский язык, информационные технологии и анимацию, предоставляя им такие же возможности, как и учащимся в крупных городах Монголии.
«Мы считаем, что образование — ключ к успеху», — сказал Пурэвжаргал Дорж. «Этот проект помогает детям, живущим в сельской местности, получить больше возможностей для достижения успеха в жизни».
По словам Энхбаяра Ариунбаяра, директора средней школы сомона Айраг, новые ноутбуки для школ также представляют собой инвестиции в будущее Монголии.
«Если эти студенты, которые являются нашим будущим, вырастут в граждан, обладающих образованием и знаниями, это подготовит их к тому, чтобы стать будущими лидерами страны», — сказал Энхбаяр.
Тувшинжаргал Гомбо, директор церковного офиса в Монголии, добавила, что пожертвование церкви также олицетворяет любовь и учение Христа.
«Иисус Христос велел нам заботиться о других, — сказала она, — и именно поэтому это действительно прекрасный пример того, что (пожертвования членов церкви) делают в Монголии — показывают его любовь и заботу, а также показывают его искреннее сердце к монгольскому народу».
Церковь Иисуса Христа и Монголии
Совсем недавно посол Монголии Батбаяр Өлзийдэлгэр, который первым инициировал передачу церкви в дар ноутбука, встретился с Первым президентством церкви, в состав которого вошли президент Даллин Х. Оукс и его советники, президент Генри Б. Айринг и президент Д. Тодд Кристофферсон.
Их встреча состоялась в здании церковной администрации в Солт-Лейк-Сити в среду, 22 октября. А в завершение визита посла Монголии в Юту он посетил ужин, устроенный старейшиной Андерсеном, с которым он подружился в декабре 2024 года, когда в качестве почетного гостя посетил Фестиваль огней в храме в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Пусть этот фестиваль вдохновит нас продолжать распространять любовь и доброту в течение всего года и сделать мир более мирным и процветающим местом», — сказал посол на мероприятии.
За два дня до недавнего визита посла в Первое Президентство старейшина Андерсен разместил в социальных сетях пост о своем визите в Монголию в сентябре.
«Менее чем через две недели после того, как в апреле 1993 года меня призвали в качестве высшего руководства, — написал апостол в своем посте в социальных сетях 20 октября, — старейшина Нил А. Максвелл поднялся по ступеням холма Зайсан и посвятил Монголию проповеди Евангелия.
«Сейчас, 32 года спустя, это благословение – видеть благословения Господа, явленные в этой молитве посвящения. Царство Божье утверждается и растёт на этой замечательной земле».
Во время своего визита в Монголию в сентябре старейшина Андерсен выразил радость по поводу будущего храма в Улан-Баторе, Монголия, о строительстве которого покойный президент церкви Рассел М. Нельсон объявил в октябре 2023 года. Храм будет обслуживать почти 13 000 Святых последних дней, проживающих в Монголии.
Также во время своего пребывания в Монголии старейшина Андерсен посетил буддийских монахов, детский сад и семью в традиционном монгольском гэре (юрте).
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews