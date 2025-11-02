Как Церковь Иисуса Христа помогает школьникам сельской Монголии «мечтать о большем». Фото

Девочка танцует в честь пожертвования ноутбуков Chromebook Церковью Иисуса Христа Святых последних дней ее школе в Айраге, Монголия, в понедель

Благодаря пожертвованию почти 240 ноутбуков Chromebook учащиеся сельских районов Монголии получают возможность учиться

Еще в прошлом году для Халиуны Батбаатар, ученицы средней школы сомона Айраг, расположенной в отдаленном аймаке Монголии, построение будущей карьеры в области компьютерных наук казалось практически недостижимой мечтой.

Однако благодаря недавнему пожертвованию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Халиунаа вновь с энтузиазмом восприняла свою «мечту заниматься компьютерной наукой», когда вырастет.

«В прошлом году я не могла хорошо учиться, потому что в нашей школе не было штатного учителя информатики», — сказала она. «Но с этим (ноутбуком) я обещаю, что в этот раз буду учиться прилежно».

Халиуна Батбаатар, ученица средней школы сомона Айраг (в центре), и ее одноклассники ждут возможности опробовать новые школьные ноутбуки Chr

Как и она, сотни учащихся получили пользу от недавнего пожертвования церкви, с волнением распаковывая почти 240 ноутбуков Chromebook, подаренных 17 школам в отдаленном районе Сайншанд, Монголия.

«Благодаря благотворительным пожертвованиям Святых последних дней по всему миру мы смогли помочь этим детям — увидеть улыбающиеся лица и свет в их глазах, потому что они стремятся узнать что-то новое», — сказал Пурэвжаргал Дорж, исполнительный директор гуманитарных инициатив церкви в Монголии.

Пожертвование ноутбуков Chromebook церковью было первоначально вызвано просьбой посла Монголии в США Батбаяра Өлзийдэлгэра. Этот друг старейшины Нила Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апостолов, помог удовлетворить просьбу посла Монголии.

В Улан-Баторе, Монголия, «они могли бы разобраться, как выучить английский язык, и у них есть необходимые инструменты», сказал старейшина Андерсен, вспоминая слова Батбаяра . «Но в этих аймаках, — продолжил он, — им нужна помощь. Им нужен способ учиться онлайн. Им нужны электронные возможности».

Поэтому апостол сказал, что пожертвование церкви стало «великим благословением для многих общин. Оно восполняет реальную нужду».

Руководители правительства и директора школ аймака Дорноговь в Монголии, а также представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дне

Руководители местных органов власти и директора школ собрались в Сайншанде (Монголия) на церемонию пожертвования, состоявшуюся 15 сентября. Тем не менее общенациональные усилия по преобразованию классных комнат по всей Монголии продолжаются с 2023 года.

К моменту завершения инициативы, как сообщается в пресс-релизе на ChurchofJesusChrist.org, 3000 ноутбуков Chromebook поступят в 300 школ, «предоставив более 100 000 юных учеников инструменты для достижения больших целей».

«У нас было меньше возможностей соответствовать современным требованиям, пользоваться компьютером и работать над нашей образовательной программой», — сказал глава сомона Айраг, Сухбаатар Ганбаатар. «Мы очень благодарны за эту помощь и возможность».

В пресс-релизе церкви говорится, что пожертвованные ноутбуки помогают учащимся изучать математику, английский язык, информационные технологии и анимацию, предоставляя им такие же возможности, как и учащимся в крупных городах Монголии.

Учащиеся средней школы сомона Айраг, Монголия, с энтузиазмом используют новые школьные ноутбуки Chromebook

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней жертвует ноутбуки Chromebook школам в Сайншанде, Монголия

«Мы считаем, что образование — ключ к успеху», — сказал Пурэвжаргал Дорж. «Этот проект помогает детям, живущим в сельской местности, получить больше возможностей для достижения успеха в жизни».

По словам Энхбаяра Ариунбаяра, директора средней школы сомона Айраг, новые ноутбуки для школ также представляют собой инвестиции в будущее Монголии.

«Если эти студенты, которые являются нашим будущим, вырастут в граждан, обладающих образованием и знаниями, это подготовит их к тому, чтобы стать будущими лидерами страны», — сказал Энхбаяр.

Тувшинжаргал Гомбо, директор церковного офиса в Монголии, добавила, что пожертвование церкви также олицетворяет любовь и учение Христа.

«Иисус Христос велел нам заботиться о других, — сказала она, — и именно поэтому это действительно прекрасный пример того, что (пожертвования членов церкви) делают в Монголии — показывают его любовь и заботу, а также показывают его искреннее сердце к монгольскому народу».

Школьная учительница несет стопку ноутбуков для использования в своей школе

Школьники в отдаленном городе Сайншанд, Монголия, выступают перед представителями правительства, учителями и школьной администрацией

Церковь Иисуса Христа и Монголии

Совсем недавно посол Монголии Батбаяр Өлзийдэлгэр, который первым инициировал передачу церкви в дар ноутбука, встретился с Первым президентством церкви, в состав которого вошли президент Даллин Х. Оукс и его советники, президент Генри Б. Айринг и президент Д. Тодд Кристофферсон.

Их встреча состоялась в здании церковной администрации в Солт-Лейк-Сити в среду, 22 октября. А в завершение визита посла Монголии в Юту он посетил ужин, устроенный старейшиной Андерсеном, с которым он подружился в декабре 2024 года, когда в качестве почетного гостя посетил Фестиваль огней в храме в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Пусть этот фестиваль вдохновит нас продолжать распространять любовь и доброту в течение всего года и сделать мир более мирным и процветающим местом», — сказал посол на мероприятии.

Батбаяр Өлзийдэлгэр, посол Монголии в США, и старейшина Нил Л. Андерсен из Кворума Двенадцати Апостолов

За два дня до недавнего визита посла в Первое Президентство старейшина Андерсен разместил в социальных сетях пост о своем визите в Монголию в сентябре.

«Менее чем через две недели после того, как в апреле 1993 года меня призвали в качестве высшего руководства, — написал апостол в своем посте в социальных сетях 20 октября, — старейшина Нил А. Максвелл поднялся по ступеням холма Зайсан и посвятил Монголию проповеди Евангелия.

«Сейчас, 32 года спустя, это благословение – видеть благословения Господа, явленные в этой молитве посвящения. Царство Божье утверждается и растёт на этой замечательной земле».

Во время своего визита в Монголию в сентябре старейшина Андерсен выразил радость по поводу будущего храма в Улан-Баторе, Монголия, о строительстве которого покойный президент церкви Рассел М. Нельсон объявил в октябре 2023 года. Храм будет обслуживать почти 13 000 Святых последних дней, проживающих в Монголии.

Воспитанники детского сада № 71 танцуют во время визита старейшины Нила Л. Андерсена из Кворума Двенадцати Апостолов и его жены, сестры Кэт

Также во время своего пребывания в Монголии старейшина Андерсен посетил буддийских монахов, детский сад и семью в традиционном монгольском гэре (юрте).

