В Рио-де-Жанейро вспыхнули протесты после операции полиции против наркокартелей

CentralAsia (CA) - Тысячи человек собрались в фавеле Рио-де-Жанейро, требуя расследования действий полиции после операции против наркокартелей, пишет The Guardian. По данным издания, не менее 121 человека погибло в результате штурма фавел.

31 октября протестующие собрались на футбольном поле в районе Вила-Крузейру. Участники требовали отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, отдавшего приказ об операции, и прекращения политики, которая, по их словам, превращает бедные районы в «зоны боевых действий».

Тем временем власти штата оправдали действия силовиков. Глава гражданской полиции Фелипе Кури назвал операцию «законным ответом» на «экспансионистскую ярость» картелей, заявив, что большинство погибших имели криминальное прошлое. По его словам, среди убитых – 21 человек с криминальным прошлым.

Однако правозащитники и местные жители назвали случившееся «резней», направленной против бедных и чернокожих жителей фавел. Эксперты по безопасности также подвергли операцию критике, заявив, что подобные действия лишь усугубляют 40-летний конфликт, связанный с наркоторговлей.

Несмотря на осуждение со стороны правозащитников и международного сообщества, многие представители правых сил в Бразилии поддержали действия полиции. Несколько кандидатов в президенты от консервативных партий прибыли в Рио, чтобы публично одобрить операцию.

Губернатор Кастро заявил, что у властей «не было иного выбора», кроме как «нейтрализовать вооруженных наркотеррористов». «Попробуйте взять винтовку и пройтись по Парижу, Лондону, Барселоне или Нью-Йорку – вы не продержитесь и полминуты. В этих городах вооруженного человека считают террористом», – сказал он журналистам.

