Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил направить американские вооружённые силы в Нигерию, если в стране продолжатся убийства христиан. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

По его словам, в этом случае США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии и, вполне возможно, введут свои силы в эту страну, чтобы «полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния».

Трамп добавил, что уже поручил военному ведомству страны «подготовиться к возможным действиям».

На слова президента отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Убийства невинных христиан в Нигерии – и в любой другой стране – должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьём исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства», – написал он в соцсети X.

Президент Нигерии Бола Тинубу отрицает обвинения в адрес своей страны.

«Характеристика Нигерии как страны, нетерпимой к другим религиям, не отражает нашу национальную реальность. Свобода вероисповедания и терпимость были и всегда будут основными принципами нашей коллективной идентичности», – написал нигерийский лидер в X.

В марте 2025 года член Конгресса США Крис Смит призвал Госдеп включить Нигерию в список стран, вызывающих особую озабоченность. В начале октября сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз и член Палаты представителей Райли Мур обвинили нигерийское правительство в том, что оно закрывает глаза на массовые убийства христиан.

На севере Нигерии проживают преимущественно мусульмане, на юге преобладают христиане, обе конфессии представлены практически поровну.

На северо-востоке страны действует исламистская террористическая группировка «Боко Харам», с 2009 года её деятельность привела более чем к 35 000 жертв, свыше 2 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. В центральной Нигерии пастухи – в большинстве своем мусульмане – неоднократно вступали в столкновения с фермерами, в большинстве своём христианами. Однако, как отмечали СМИ, этот конфликт был вызван борьбой за доступ к земельным ресурсам.