В Узбекистане будут штрафовать за злоупотребление ИИ

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил законопроект, который вводит ответственность за злоупотребление технологиями искусственного интеллекта — от незаконной обработки персональных данных до создания контента без маркировки, сообщает местные СМИ со ссылкой на законопроект.

Закон впервые даёт официальное определение понятию «искусственный интеллект» и закрепляет принципы его применения. Теперь при создании ИТ-систем и сервисов компании обязаны учитывать требования к защите персональных данных и прозрачности алгоритмов.

За нарушения предусмотрены штрафы от 50 до 100 базовых расчётных величин, арест до 15 суток и конфискация оборудования.

Контент, созданный с помощью нейросетей, должен иметь специальную маркировку. Отдельно прописано, что решения, влияющие на права людей, нельзя принимать только по алгоритмам ИИ — участие человека обязательно.

По мнению сенаторов, поправки необходимы для безопасного развития технологий и улучшения качества защиты персональных данных. Документ направлен на подпись президенту.