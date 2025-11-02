В Англии преступники с ножами напали на пассажиров поезда, ранены 10 человек

CentralAsia (CA) - Двое преступников, вооруженных ножами, напали на пассажиров скоростного поезда, следовавшего из города Донкастер на севере Англии в Лондон, сообщает Sky News.

По последним данным, госпитализированы десять человек, из них девять получили ранения, опасные для жизни, сообщили в транспортной полиции Великобритании.

Нападение произошло вечером 1 ноября спустя 10 минут после того, как поезд отправился со станции Питерборо в графстве Кембриджшир. Полиция получила сигнал о происшествии в 19:40 по местному времени.

По словам очевидцев, пассажиры толкались и давили друг друга, а некоторые прятались в туалетах, чтобы спастись. Очевидец рассказал BBC News, что видел мужчину с окровавленной рукой, который бежал по вагону и кричал: «У них нож!»

Поезд остановили на станции Хантингдон в Кембриджшире. По словам свидетелей, полицейские на платформе применили электрошокер к одному из нападавших, у которого был большой нож, после чего задержали мужчину.

В полиции назвали произошедшее «серьезным инцидентом» и сообщили, что в расследовании участвует подразделение по борьбе с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал случившееся «ужасающим инцидентом». «Мои мысли со всеми пострадавшими», — написал Стармер в соцсети икс.