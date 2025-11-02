экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран восстановит разрушенные США и Израилем ядерные объекты
Во вторник, 24 июня 2025 года, на спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видны повреждения на обогатительном предприятии в Фордо посл
CentralAsia (CA) -  Иран займется восстановлением ядерных объектов после бомбардировок США и Израиля. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает IRNA.

«Мы восстановим атомные объекты и сделаем их еще мощнее. Ядерная деятельность Ирана носит полностью мирный характер»,— заявил Масуд Пезешкиан на встрече с руководителями атомной промышленности.

13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев» в Иране. Ее целью было ликвидировать ядерную и ракетную программы Тегерана. В ответ на это Иран стал наносить удары ракетами и дронами по израильской территории, в том числе по Тель-Авиву и Хайфе.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли массированные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом страна попыталась остановить ядерную угрозу, исходящую со стороны Тегерана. Спустя два дня Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

