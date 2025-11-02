ВСУ сообщили об уничтожении 67 российских беспилотников

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на воскресенье, 2 ноября, российские военные атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 79 беспилотниками, из которых около 50 были «шахедами», сообщили в утренней сводке Воздушные сил ВСУ.

67 дронов были сбиты или подавлены, зафиксированы попадания 12 ударных беспилотников в шести локациях, а также одной ракеты, сообщили военные. Еще в двух местах на землю упали обломки сбитых дронов, следует из сводки.