Монгольские баскетболисты одержали вторую победу в турнире Восточноазиатской Суперлиги. Видео

East Asian Super League, объединяющая сильнейшие лиги азиатского баскетбола, в самом разгаре.

8 октября монгольский баскетбол вошёл в историю. На турнире EASL Tip Off 2025 первые представители монгольской лиги, Xac Broncos, обыграли на выезде вечный японский гранд Alvark Tokyo со счётом 84:69.

На этот раз в своей первой игре EASL в Монголии команда Xac Broncos выступила безупречно в группе C и улучшила свой результат до 2-0, одержав домашнюю победу со счетом 90-76 над командой New Taipei Kings.

Broncos проявила себя блестяще, набрав 35 очков в первой четверти — это лучший результат для любой команды за один период в этом сезоне. Они забили шесть трёхочковых и реализовали 72.2% бросков с игры в первом периоде.

New Taipei Kings постепенно освоились и выиграли вторую и третью четверти, сократив отставание до 12 очков к последним 10 минутам и дав себе шанс отыграться. Однако хозяева поля не позволили себе расслабиться, держа Kings на расстоянии всю четвёртую четверть.

Иэн Миллер набрал 40 очков, став лидером Broncos. Центровой Эфе Одиги полностью захватил инициативу, установив новый рекорд сезона – 21 подбор. За New Taipei четыре игрока набрали двузначные числа очков, прежде всего Сани Сакакини, набравший 24 очка и ставший последним игроком, набравшим 200 очков в EASL за карьеру.

Разница заключалась в точности бросков. New Taipei, который во второй раз за три дня оказался на выезде, реализовал 30.4% бросков с игры. Xac Broncos же реализовал 44.8%.

Это был вечер противоположностей. Broncos стала первой командой, одержавшей две победы, а New Taipei Kings — первой, потерпевшей два поражения. В группе C Kings вышли на третье место со счётом 1:1 после победы над LG в четверг, но опустились на последнее место со счётом 1:2.

Broncos теперь единственная команда лиги с результатом 2-0 и сохраняют лидерство в группе C.

21 подбор Эфе Одиги — не только лучший результат среди игроков этого сезона, но и один из самых высоких показателей в одной игре за прошлый календарный год.

Его работа на щите позволила ему опередить нескольких игроков EASL, делавших по 19 и 20 подборов, таких как Джек Кули из Ryukyu и центровой Уилл Артино из Макао (ныне Taoyuan). Единственный результат, который всё ещё превосходит Одиги, — это 22 подбора Акила Митчелла за Meralco 13 ноября 2024 года в победном матче против Busan KCC Egis из KBL.

После двух игр менее чем за 48 часов, сначала в Корее, а затем в Монголии, New Taipei Kings наконец-то получили передышку. В EASL они сыграют лишь 19 ноября, когда примут Changwon LG Sakers на стадионе Xinzhuang Gymnasium.

Broncos возвращаются гораздо раньше. Следующий матч EASL они проведут через четыре дня, принимая LG на арене M Bank в среду, 5 ноября.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

