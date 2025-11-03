ЕБРР финансирует строительство сердечно-сосудистой больницы в Монголии

CentralAsia (MNG) -

ЕБРР предоставил кредит в размере до US$ 34.9 млн на строительство кардиохирургической больницы в Монголии

Последний проект в рамках Плана действий «Зеленые города» в Улан-Баторе

Проект по улучшению доступа к здравоохранению для жителей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Министерству здравоохранения Монголии суверенный кредит в размере до US$ 34.9 млн (эквивалент €33.5 млн) для финансирования строительства специализированной сердечно-сосудистой больницы в Улан-Баторе. Целью проекта является улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране.

Финансирование позволит построить и ввести в эксплуатацию современное кардиохирургическое отделение на 120 коек, спроектированное для достижения оптимальных энергетических показателей и получения национального зеленого сертификата энергоэффективности класса А+ для ресурсоэффективных зданий. Такой экологичный подход обеспечит устойчивую работу больницы и предоставление населению высококачественных медицинских услуг.

Этот проект является последним в рамках Плана действий «Зеленые города Улан-Батора», утвержденного в 2019 году, и демонстрирует приверженность ЕБРР поддержке устойчивого городского развития и повышению качества жизни жителей.

Кредит ЕБРР будет софинансироваться за счет взноса правительства Монголии в размере US$ 28.1 млн (€27 млн), который будет состоять из государственных средств и гранта Великого Герцогства Люксембург, что отражает твердую приверженность страны развитию инфраструктуры здравоохранения.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии почти €2.5 млрд в рамках 159 проектов. Около 90% этих средств было направлено на поддержку компаний частного сектора.

