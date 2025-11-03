Ночные тарифы на электроэнергию вступили в силу 1 ноября 2025 года

CentralAsia (MNG) - Ночные тарифы на электроэнергию для юрточных районов вокруг Улан-Батора и для 240 тысяч домохозяйств будут снижены с 1 ноября 2025 года в целях борьбы со смогом. В этом году 240 тысяч домохозяйств получат скидки на электроэнергию на сумму ₮81 млрд (примерно $22.7 млн).

Согласно исследованию, 45% из 788 тысяч домохозяйств в Монголии ежемесячно потребляют до 150 кВт/ч электроэнергии, 40% потребляют 150–300 кВт/ч, а 15% потребляют более 300 кВт/ч.

На заседании правительства 6 февраля 2025 года были внесены изменения в правила и продлен срок действия скидки. Ранее скидка действовала с 21:00 до 6:00, но с февраля прошлого года срок действия был изменён на 9:00.

Максимальный лимит потребления также был увеличен вдвое, что обеспечивает скидку в размере 1500 кВт⋅ч для домохозяйств с напряжением в сети 220 вольт. Домохозяйства с напряжением в сети 380 вольт получат скидку до 3000 кВт⋅ч в месяц.

Ночная скидка на электроэнергию для домохозяйств в юрточных районах продолжит действовать. Кроме того, тариф для домохозяйств, нуждающихся в социальной поддержке и помощи, останется неизменным.

