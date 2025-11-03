Компания Troy Minerals начнет добычу высокочистой кварцевой руды в Монголии

В качестве стратегического ресурса, который является дефицитным в мире и сильно зависит от импорта в Китае. Это незаменимый ключевой основной материал для стратегических новых отраслей промышленности, таких как полупроводники и фотоэлектрика, играющий решающую роль в национальной высокотехнологичной конкуренции

Компания Troy Minerals сообщает о разрешении на добычу полезных ископаемых на своем проекте по добыче кварцевого руды «Цагаан Залаа» в Монголии и начинает переговоры о поставках сырья

Компания Troy Minerals Inc. («Troy» или «Компания») (CSE:TROY)(OTCQB:TROYF)(FSE:VJ3) с радостью сообщает о продолжающемся прогрессе в получении разрешения на эксплуатацию и добычу на своем проекте по добыче кварцевого рудника Цагаан Залаа («Цагаан Залаа» или «Проект») в аймаке Дорноговь на юго-востоке Монголии.

Местный партнер Troy, Grand Samsara Consulting LLC, уже завершил несколько важнейших этапов многоэтапного процесса получения разрешений после успешной регистрации ресурсов высокочистого кварца («HPQ») в Управлении по минеральным ресурсам и нефти Монголии при Министерстве промышленности и минеральных ресурсов («Министерство»).

Эта регистрация, одобренная советом из 15 членов, назначенным Министерством, представляет собой важнейший шаг на пути к выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых. Компания Grand Samsara получила уведомление о том, что сертификат на лицензию на добычу полезных ископаемых будет выдан в начале ноября 2025 года.

Стратегическое расположение и региональная инфраструктура

Проект «Цагаан Залаа» расположен в сомоне Сайхандулaан аймака Дорноговь, примерно в 95 км к западу от Сайншанда, административного центра провинции.

Сайншанд расположен вдоль Трансмонгольской автомагистрали и железной дороги, которые связывают Улан-Батор с Китаем, обеспечивая прямые экспортные маршруты для промышленных минералов. Расположенный всего в 200 км от границы с Китаем, Сайншанд служит крупным логистическим и перерабатывающим центром для экспорта монгольских минералов, включая кремний.

Дальнейшие шаги на пути к получению разрешения на эксплуатацию

Несколько ключевых компонентов, необходимых для получения разрешения на эксплуатацию и добычу полезных ископаемых, либо уже завершены, либо выполняются по графику. Окончательная подача документов запланирована на декабрь 2025 года.

· Подробные технико-экономические исследования по использованию и экспорту минеральных ресурсов (завершено),

· Исследование по оценке воздействия на окружающую среду (в процессе, ожидается, что будет завершено в ноябре 2025 г.),

· Соглашение с местным самоуправлением, включающее соответствующий план корпоративной социальной ответственности (КСО) (в процессе, ноябрь 2025 г.),

· Заявка на получение разрешения на взрывные работы и планы обеспечения качества земель (в процессе, декабрь 2025 г.),

· План управления окружающей средой и План реагирования на чрезвычайные ситуации (в процессе, ноябрь 2025 г.).

Одновременно с этим Трой инициировал переговоры со специалистами HPQ и потенциальными партнерами по поставкам в Центральной и Восточной Азии. Это включает в себя отбор проб для металлургического анализа независимыми китайскими лабораториями и предварительные оценки с участием промышленных клиентов в цепочках поставок солнечной и полупроводниковой продукции. Исходя из текущего прогресса и недавних встреч с монгольскими властями, компания Troy ожидает получить разрешение на эксплуатацию рудника к концу 2025 или началу 2026 года.

«Недавно я вернулся из весьма продуктивной поездки по Монголии (Улан-Батор и Цаган-Залаа) и Китаю (Пекин и Бугат)», — сказал Яннис Цитос, президент Troy Minerals. «Бугат, признанный во всем мире «зеленым кремниевым городом», является ведущим узлом в цепочке поставок фотоэлектрической и возобновляемой энергии. Наши посещения предприятий по производству солнечных панелей и обработке кремния, а также встречи со специалистами HPQ подчеркивают растущий спрос на премиальный кремний в Азии. Мы чрезвычайно довольны нашей динамикой в ​​сфере получения разрешений и инициативами по развитию бизнеса, которые в совокупности делают 2026 год знаковым годом как для Grand Samsara, так и для Troy Minerals».

Troy Minerals — канадская публичная горнодобывающая компания, ориентированная на рост акционерной стоимости за счёт приобретения, разведки и разработки стратегически расположенных «критически важных» минеральных активов. Troy активно реализует свои проекты в области добычи кремния (кремния), скандия, ванадия и редкоземельных металлов в регионах с высоким и растущим спросом на эти товары, как в Северной Америке (проекты Table Mountain, Lake Owen и St. Jaques), так и в Центральной и Восточной Азии (проект Tsagaan Zalaa). Основной целью компании является краткосрочная перспектива производства с перспективой стать горнодобывающей компанией с денежным потоком, обеспечивающей ощутимую денежную выгоду акционерам, государству и местному сообществу.

