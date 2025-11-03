АБР поддержит Монголию в рамках знакового проекта по солнечной энергетике и накоплению энергии

CentralAsia (MNG) -

Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, что правительство Монголии привлекло его для предоставления консультационных услуг по транзакциям в рамках проекта Stable Solar Energy in Mongolia Project («Стабильная солнечная энергетика в Монголии»).

В своем заявлении АБР сообщил, что намерен разработать около 115 мегаватт солнечных фотоэлектрических мощностей и 65 мегаватт/237 мегаватт-часов систем накопления энергии аккумуляторными батареями (BESS) в Западной и Восточной энергосистемах страны.

Это будет одна из крупнейших закупок возобновляемой энергии в Монголии и первый в стране аукцион по солнечной энергии и BESS. Проект направлен на повышение надежности электросетей, снижение зависимости от ископаемого топлива и импорта электроэнергии, а также обеспечение экологически чистой и доступной энергией отдаленных регионов, добавил АБР.

«АБР гордится тем, что поддерживает Монголию в продвижении её перехода на чистую энергетику посредством инновационных решений в области возобновляемых источников энергии и накопления энергии», — заявила Шеннон Коулин, директор представительства АБР в Монголии. «Этот проект поможет укрепить энергетическую безопасность, обеспечит более глубокую интеграцию возобновляемых источников энергии и заложит основу для более крупных инвестиций в солнечную и бесперебойную энергетику в ближайшие годы», — отметила она.

Ожидается, что проект повысит стабильность двух изолированных энергосистем за счёт использования аккумуляторных батарей для сдвига пиковой нагрузки, регулирования частоты и балансировки сети, что позволит интегрировать в сеть больше солнечной энергии. Тендер будет проводиться на основе прозрачной конкурентной процедуры для привлечения инвестиций частного сектора и поддержки целей Монголии в области возобновляемой энергетики и борьбы с изменением климата.

Эта инициатива является совместным проектом АБР и Министерства энергетики Монголии. Она поддерживает Государственную политику Монголии в области энергетики (2015–2030 годы), Новую политику восстановления и долгосрочные стратегии правительства по сокращению выбросов углерода и обеспечению энергетической безопасности.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения