Монгольские варганисты покорили международную аудиторию в Японии. Фото

С 24 по 27 октября 2025 года в Акане (Хоккайдо, Япония) прошел 10-й Международный конгресс и фестиваль варганной музыки (IJHC/F), объединивший ведущих фольклорных музыкантов и исследователей из более чем 50 стран, чтобы продемонстрировать свое традиционное музыкальное наследие.

Хэл хуур или варган, небольшой, но выразительный инструмент, традиционно изготавливаемый из металла или бамбука, издаёт характерный звук «бён», если поднести его к губам. С момента своего основания IJHC/F проводился 10 раз в странах, где этот инструмент имеет большое культурное значение. В этом году фестиваль прошёл в Японии.

В каждом выпуске принимают участие исполнители, мастера-инструменталисты и исследователи со всей Азии, Европы и других стран.

Представляя Монголию, в мероприятии приняли участие девять членов Ассоциации этнических варганов Монголии, покоривших публику своими уникальными мелодиями и традиционными техниками игры. Их выступления заслужили высокую оценку как организаторов фестиваля, так и коллег-музыкантов мирового уровня, передавая дух звука, голоса и природы, который резонирует со всей монгольской степью.

Во время фестиваля было официально объявлено, что 11-й IJHC/F пройдет в Кыргызстане, а затем 12-й — в Монголии, что станет важной вехой для монгольского сообщества народной музыки.

Нарандэлгэр Бямба и японские варганисты

Кроме того, Нарандэлгэр Бямбаа, президент Ассоциации монгольских этнических варганов и культурный посланник Монголии, был назначен в Совет директоров Международной ассоциации варганов, что еще больше укрепило присутствие Монголии на мировой сцене народной музыки.

Кроме того, Ассоциация этнических монгольских варганов объявила о планах провести 2-й фестиваль монгольских варганов 11 ноября 2025 года.

Участники по странам и регионам:

Азия

Республика Индия, Республика Индонезия, Королевство Камбоджа, Кыргызская Республика, Китайская Народная Республика, Тайвань, Федеративная Демократическая Республика Непал, Республика Филиппины, Малайзия, Монголия и Япония

Европа

Итальянская Республика, Эстонская Республика, Королевство Нидерландов, Австрийская Республика, Швейцария, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Венгрия, Финляндская Республика, Литовская Республика, Румыния и РФ

Америка

Соединённые Штаты Америки, Канада, Республика Чили и Федеративная Республика Бразилия.

Татар С.Майдар

