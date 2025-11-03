Обсужден Национальный план действий по вопросам женщин, мира и безопасности

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел организовало 30 октября мероприятие, посвященное началу разработки Национального плана действий по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Организации Объединенных Наций и 25-летию Резолюции о женщинах, мире и безопасности, было призвано продемонстрировать приверженность правительства Монголии выполнению Резолюции, определить приоритеты национального плана, призвать к сотрудничеству с отечественными и международными партнерами и распространить информацию среди общественности.

В своей вступительной речи государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав отметил, что Резолюция «Женщины, мир и безопасность», принятая в 2000 году, стала первой и исторически значимой резолюцией, подтвердившей жизненно важную роль и участие женщин в урегулировании конфликтов, миростроительстве, восстановлении и примирении, и призвал международное сообщество к активной работе в этом направлении. Он подчеркнул, что работа с национальным планом по реализации Резолюции даёт возможность донести цели и идеи Резолюции, особенно до уровня разработки политики и принятия решений, сформулировать содержание Резолюции в соответствии с национальными особенностями и потребностями, а также выделить ресурсы для их реализации и оценить ход реализации.

Участники мероприятия заслушали доклады на темы «Женщины в обороне и безопасности Монголии», «Разрешение конфликтов посредством коллективного участия», «Причины и решения проблемы насилия – равноправное участие» и «Равное участие и гендерные перспективы в монгольском образовании».

В это же время были представлены проект «Мужчины за перемены. История отца», реализуемый организацией «Женщины за перемены», а также программа «Расширение прав и возможностей представителей гражданского общества по вопросам женщин, мира и безопасности», реализуемая Сообществом Объединенных Наций.

В мероприятии, положившем начало разработке Национального плана действий по реализации резолюции 1325 о женщинах, мире и безопасности, приняли участие правительственные министерства, государственные военные и правоохранительные органы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, представители гражданского общества, средств массовой информации и дипломатического корпуса в Улан-Баторе.

По итогам мероприятия будет создана рабочая группа по разработке национального плана с участием соответствующих заинтересованных сторон, уделяющая особое внимание условиям для безопасной, мирной и социально гармоничной страны, роли и участию женщин и мужчин в создании этих условий, а также развивающейся концепции безопасности, перспективам безопасности и участию женщин в секторах безопасности и обороны.

